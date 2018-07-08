Министерство юстиции КНР запустило проект онлайн-обучения для «народных посредников»

Пекин, 8 июля / Синьхуа / — Министерство юстиции КНР запустило новую программу дистанционного обучения для «народных посредников».

Первый онлайн видеотренинг, который состоялся 4 июля, просмотрели в общей сложности 98 тыс. человек по всему Китаю. Тренинг проводил опытный посредник из комитета посредничества на низовом уровне города Чунцин

По словам министра юстиции Фу Чжэнхуа, начиная с августа, подобные тренинги, нацеленные на улучшение навыков посредников, будут проходить ежемесячно.

В Китае для разрешения гражданских споров вне судебных инстанций используется метод «народного посредничества». Комитеты народного посредничества существуют во многих деревнях и небольших городах, а также на предприятиях и в общественных организациях.

На данный момент, в Китае насчитывается порядка 766 тыс. подобных комитетов и 497 тыс. посредников, работающих на полную ставку. Ежегодно при помощи посредников разрешается около 9 млн споров. -0-