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Помпео призвал КНДР повторить путь Вьетнама
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Помпео призвал КНДР повторить путь Вьетнама 

Газета.Ru 21 час назад
Фото: Pablo Martinez Monsivai/AP
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что КНДР может повторить путь Вьетнама, если северокорейский лидер Ким Чен Ын «поймает момент». Об этом сообщает Reuters.
Помпео добавил, что переговоры Соединенных Штатов и Вьетнама в 1985 году по возвращению останков американских солдат привели к нормализации отношений между странами. Такие же переговоры в данный момент идут между США и КНДР, отметил госсекретарь.
С 1957 по 1975 годы во Вьетнаме происходил один из крупнейших военных конфликтов ХХ века. В марте 1965 армия США начала полномасштабную операцию в регионе.
Ранее Помпео отверг обвинения КНДР в том, что Соединенные Штаты проводят переговоры с КНДР в «гангстерском настрое».
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