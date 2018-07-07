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Китайский культурный центр открыт в Мьянме
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Китайский культурный центр открыт в Мьянме 

ИА Синьхуа 7 июля 2018
Янгон, 7 июля /Синьхуа/ — Китайский культурный центр открыт сегодня в Янгоне. Целью создания центра является продвижение двустороннего сотрудничества и культурного обмена.
Заместитель министра культуры и туризма КНР Ли Цзиньцзао заявил, что культурный центр будет сотрудничать с организациями Мьянмы в области искусства, культуры и туризма, работать в интересах местных жителей и укреплять дружбу между Китаем и Мьянмой. Ли Цзиньцзао также добавил, что центр сможет предоставить огромную помощь в продвижении взаимопонимания между народами обеих стран, так как культурный обмен делает людей ближе.
В центре будут проходить музыкальные представления, выставки, семинары и обучающие курсы.
Китай и Мьянма подписали соглашение о создании культурных центров в двух странах 4 сентября 2015 года. —0—
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