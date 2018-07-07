Китайский культурный центр открыт в Мьянме

Янгон, 7 июля / Синьхуа / — Китайский культурный центр открыт сегодня в Янгоне. Целью создания центра является продвижение двустороннего сотрудничества и культурного обмена.

Заместитель министра культуры и туризма КНР Ли Цзиньцзао заявил, что культурный центр будет сотрудничать с организациями Мьянмы в области искусства, культуры и туризма, работать в интересах местных жителей и укреплять дружбу между Китаем и Мьянмой. Ли Цзиньцзао также добавил, что центр сможет предоставить огромную помощь в продвижении взаимопонимания между народами обеих стран, так как культурный обмен делает людей ближе.

В центре будут проходить музыкальные представления, выставки, семинары и обучающие курсы.

Китай и Мьянма подписали соглашение о создании культурных центров в двух странах 4 сентября 2015 года. —0—