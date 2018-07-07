Президент Португалии М. Р. ди Соза встретился с Ю Цюанем

Лиссабон , 7 июля / Синьхуа / — Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза 4 июля встретился здесь с членом Секретариата ЦК КПК, заведующим Отделом единого фронта ЦК КПК Ю Цюанем.

Ю Цюань передал М. Р. ди Созе сердечные приветствия от председателя КНР Си Цзиньпина . Он сообщил, что китайская сторона намерена продолжать углубление политического взаимодоверия между сторонами, расширять практическое сотрудничество в торгово-экономической и всех других сферах, укреплять контакты и координацию двух стран в международных делах, совместно строить «Пояс и путь», содействовать выходу отношений всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и Португалии на новый уровень.

М. Р. ди Соза попросил Ю Цюаня передать наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину. Он сообщил, что португальская сторона высоко оценивает успехи китайского развития, а также важный вклад Китая в мир и развитие в мире. Португальская сторона полна надежд на дальнейшее углубление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран, намерена непрерывно укреплять практическое сотрудничество Португалии и Китая в рамках «Пояса и пути» в таких сферах, как экономика, торговля, финансы, наука и техника.

Ю Цюань во главе делегации КПК 4-7 июля совершил визит в Португалию. —0—