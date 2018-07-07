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Президент Португалии М. Р. ди Соза встретился с Ю Цюанем
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Президент Португалии М. Р. ди Соза встретился с Ю Цюанем 

ИА Синьхуа 7 июля 2018
Лиссабон, 7 июля /Синьхуа/ — Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза 4 июля встретился здесь с членом Секретариата ЦК КПК, заведующим Отделом единого фронта ЦК КПК Ю Цюанем.
Ю Цюань передал М. Р. ди Созе сердечные приветствия от председателя КНР Си Цзиньпина. Он сообщил, что китайская сторона намерена продолжать углубление политического взаимодоверия между сторонами, расширять практическое сотрудничество в торгово-экономической и всех других сферах, укреплять контакты и координацию двух стран в международных делах, совместно строить «Пояс и путь», содействовать выходу отношений всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и Португалии на новый уровень.
М. Р. ди Соза попросил Ю Цюаня передать наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину. Он сообщил, что португальская сторона высоко оценивает успехи китайского развития, а также важный вклад Китая в мир и развитие в мире. Португальская сторона полна надежд на дальнейшее углубление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран, намерена непрерывно укреплять практическое сотрудничество Португалии и Китая в рамках «Пояса и пути» в таких сферах, как экономика, торговля, финансы, наука и техника.
Ю Цюань во главе делегации КПК 4-7 июля совершил визит в Португалию. —0—
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