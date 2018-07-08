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Из затопленной в Таиланде пещеры уже спасли четырех детей
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Из затопленной в Таиланде пещеры уже спасли четырех детей
РИА Новости
21 час назад
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Фото:
Экспресс-газета
РИА НОВОСТИ
. ЧЕТВЕРО ШКОЛЬНИКОВ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ ПЕЩЕРЫ ТХАМ ЛУАНГ НА ПОВЕРХНОСТЬ В ХОДЕ СПАСАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ В
ТАИЛАНДЕ
— ТЕЛЕКАНАЛ THAI PBS
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