Китай будет активизировать сотрудничество в продовольственной сфере со странами вдоль «Пояса и пути»

Ланьчжоу, 7 июля / Синьхуа / — Китайские предприятия продовольственной сферы будут поощряться к налаживанию торговли и отраслевого сотрудничества со странами, расположенными вдоль «Пояса и пути». Об этом было заявлено на форуме высокого уровня, прошедшем в Ланьчжоу — административном центре провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай /.

Поддержка будет оказываться предприятиям в плане политических установок и финансирования, касаясь таких направлений, как оборот продовольственных товаров и инфраструктурное строительство, заявил на форуме представитель Государственного управления продовольствия и материальных резервов КНР.

В частности, провинция Ганьсу, по его словам, может под руководством сверху построить соответствующие логистические объекты, в том числе сухопутные терминалы, ей также будет оказываться поддержка в том, чтобы форум высокого уровня по продовольственному сотрудничеству в рамках инициативы «Пояс и путь» и торговая ярмарка стали регулярными.

Работа по созданию продовольственного коридора, соединяющего страны вдоль «Пояса и пути» с пров. Ганьсу, как сообщается, уже ведется. Помимо пункта пропуска для импортных продовольственных товаров, который будет действовать в новом районе Ланьчжоу, логистические парки планируется создать, помимо административного центра провинции, еще в четырех городах пров. Ганьсу.