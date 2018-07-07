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Китай будет активизировать сотрудничество в продовольственной сфере со странами вдоль «Пояса и пути»
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Китай будет активизировать сотрудничество в продовольственной сфере со странами вдоль «Пояса и пути» 

ИА Синьхуа 7 июля 2018
Ланьчжоу, 7 июля /Синьхуа/ — Китайские предприятия продовольственной сферы будут поощряться к налаживанию торговли и отраслевого сотрудничества со странами, расположенными вдоль «Пояса и пути». Об этом было заявлено на форуме высокого уровня, прошедшем в Ланьчжоу — административном центре провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/.
Поддержка будет оказываться предприятиям в плане политических установок и финансирования, касаясь таких направлений, как оборот продовольственных товаров и инфраструктурное строительство, заявил на форуме представитель Государственного управления продовольствия и материальных резервов КНР.
В частности, провинция Ганьсу, по его словам, может под руководством сверху построить соответствующие логистические объекты, в том числе сухопутные терминалы, ей также будет оказываться поддержка в том, чтобы форум высокого уровня по продовольственному сотрудничеству в рамках инициативы «Пояс и путь» и торговая ярмарка стали регулярными.
Работа по созданию продовольственного коридора, соединяющего страны вдоль «Пояса и пути» с пров. Ганьсу, как сообщается, уже ведется. Помимо пункта пропуска для импортных продовольственных товаров, который будет действовать в новом районе Ланьчжоу, логистические парки планируется создать, помимо административного центра провинции, еще в четырех городах пров. Ганьсу.
Во время форума, состоявшегося в рамках 24-й Ланьчжоуской торгово-инвестиционной ярмарки, провинция Ганьсу подписала с Азербайджаном, Беларусью и другими странами соглашения о сотрудничестве. Зреют условия для налаживания продовольственной торговли и отраслевого сотрудничества Китая со странами вдоль «Пояса и пути», признают эксперты. -0-
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