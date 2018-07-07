Эксклюзив: Китай и Германия намерены совместно планировать дальнейшее развитие двусторонних отношений — посол КНР в ФРГ Ши Миндэ

Берлин, 7 июля / Синьхуа / — По приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель премьер Госсовета КНР Ли Кэцян отправится в Германию, чтобы председательствовать на 5-м раунде китайско-германских межправительственных консультаций и нанести официальный визит в Германию. Посол КНР в ФРГ Ши Миндэ в эксклюзивном интервью корр. Синьхуа назвал этот визит очень важным. По его словам, правительства двух стран будут совместно планировать и координировать развитие китайско-германских отношений на ближайшие 4-5 лет, а также содействовать их выходу на более высокий уровень.

Ши Миндэ отметил, что в последние годы китайско-германские отношения поддерживают высокий уровень устойчивого развития в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства. Сотрудничество двух стран не только охватывает торговлю и экономику, науку и технику, образование и многие другие сферы, но и включает в себя осуществление взаимодействия и координации по таким вопросам, как междержавные отношения, международный порядок и многосторонняя система. Непрерывно укрепляется стратегическое взаимодоверие.

Что касается способов дальнейшего укрепления китайско-германского взаимовыгодного сотрудничества, Ши Миндэ считает, что стороны должны продвигаться как минимум по трем направлениям. Во-первых, Китай и Германия должны расширять двустороннюю открытость; во-вторых, укреплять сотрудничество в сфере научно-технических инноваций; и, в-третьих, непрерывно осваивать новые области сотрудничества. Двум странам следует активно развивать взаимодействие в таких зарождающихся областях, как интеллектуальное производство, цифровизация, искусственный интеллект, автопилотирование и технология «Интернет автомобилей». Это станет новым двигателем китайско-германского сотрудничества.

Говоря об озабоченности некоторых стран ЕС по поводу китайских инвестиций, он заявил, что за 30 с лишним лет Германия инвестировала в Китай более 80 млрд долларов США, в то время как инвестиции Китая в Германию все еще находятся в зачаточном состоянии, составляя лишь 10 проц. от общего объема инвестиций Германии в Китай и менее 0,3 проц. от общего объема иностранных инвестиций в Германию. Это говорит о том, что инвестиции и приобретения китайских предприятий не только не представляют угрозы для Германии, но и имеют огромное пространство для роста. Китай готов продолжать поощрять китайские предприятия инвестировать в Германию, чтобы увеличить двустороннюю открытость и капиталовложения.

Ши Миндэ отметил, что укрепление сотрудничества Китая со странами Центральной и Восточной Европы /ЦВЕ/ основывается исключительно на сравнительных преимуществах и рыночных требованиях сторон. «Сотрудничество 16+1» поможет Европе сократить внутренние диспропорции и достичь сбалансированного развития, придав импульс процессу европейской интеграции.

Он подчеркнул, что Германия и страны ЦВЕ имеют тесные связи. «Мы будем активно продвигать трехстороннее сотрудничество между Германией и Китаем в регионе ЦВЕ и сочетать преимущества экономической взаимодополняемости между Германией и Китаем с потребностями развития региона ЦВЕ для достижения взаимной выгоды и обоюдного выигрыша», — сказал он.

Что касается укрепления взаимодоверия и сотрудничества Китая с Германией, а также с Европейским союзом в нынешней международной ситуации, Ши Миндэ отметил, что в условиях нестабильности у Китая и Германии, Китая и Европы расширяется спектр общих интересов. Усиление прагматичности, взаимодоверия и сотрудничества между Китаем и Германией, Китаем и ЕС станет стабилизирующим фактором и положительным импульсом в сложившейся сложной обстановке. Китай и Германия должны совместно содействовать скорейшему завершению переговоров по инвестиционному соглашению между Китаем и ЕС, а также скорейшему началу переговоров о зоне свободной торговли между Китаем и ЕС.

В заключение Ши Миндэ подчеркнул, что Китай и Германия, будучи ведущими экономиками мира, должны продемонстрировать ответственность и четко поддержать либерализацию торговли и упрощение процедур осуществления инвестиций, а также совместно защищать открытую мировую экономику и многостороннюю торговую систему. —0—