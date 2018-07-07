В Пекине прошла памятная церемония по случаю 81-й годовщины начала общенациональной Войны сопротивления японским захватчикам

Пекин, 7 июля / Синьхуа / — В первой половине субботы в Музее войны сопротивления китайского народа японским захватчикам в китайской столице прошла памятная церемония по случаю 81-й годовщины начала общенациональной Войны сопротивления китайского народа японским захватчикам. Церемонией руководил член Политбюро ЦК КПК, секретарь Пекинского комитета КПК Цай Ци

В памятном мероприятии приняли участие около 500 человек из числа представителей соответствующих ведомств центрального правительства, города Пекин, Управления политической работы ЦВС, а также ветераны антияпонской войны, родственники павших героев, представители различных кругов общественности китайской столицы.

После возложения венков к памятнику павшим героям участники мероприятия вместе посетили выставку на тему «Великая война сопротивления, Великий Дух». -0-