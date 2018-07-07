Ещё
Срочно: Китай не имеет геополитической мотивации в содействии сотрудничеству со странами Центральной и Восточной Европы — Ли Кэцян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Срочно: Китай не имеет геополитической мотивации в содействии сотрудничеству со странами Центральной и Восточной Европы — Ли Кэцян 

ИА Синьхуа 7 июля 2018
София, 7 июля /Синьхуа/ — Китай не имеет геополитической мотивации в содействии сотрудничеству с 16 странами Центральной и Восточной Европы /ЦВЕ/. Об этом в субботу в столице Болгарии заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
Выступая на восьмом торгово-экономическом форуме между Китаем и странами ЦВЕ, Ли Кэцян отметил, что механизм сотрудничества 16+1 не только способствует развитию двух сторон, но и помогает сократить диспропорции в Евросоюзе для сбалансированного развития и содействия европейской интеграции. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
При ограблении магазина в ЮАР погиб один китаец Защита глобализации и свободной торговли отвечает общим интересам Китая и Германии Глава МИД Туниса выразил надежду на укрепление сотрудничества с Китаем в рамках "Пояса и пути"
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузинский пастух убил американских туристов184
В Анапе запретили купаться10
Прилепин заявил об уходе из армии ДНР36
Любовница жестко ответила на уход Данко из семьи21
Правительство отказалось тратиться на лечение рака51
Видео
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Другое
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:31
В Анапе запретили купаться
Общество
00:45
Москвичам пообещали ливни, грозы и жару
Погода Новости Москвы
01:42
Названа сумма затрат на «суперуказ» Путина
Экономика
00:48
Грузинский пастух убил американских туристов
Происшествия
00:46
ЕС опубликовал решение о санкциях против РФ
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение