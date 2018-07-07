София, 7 июля /Синьхуа/ — Китай не имеет геополитической мотивации в содействии сотрудничеству с 16 странами Центральной и Восточной Европы /ЦВЕ/. Об этом в субботу в столице Болгарии заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
Выступая на восьмом торгово-экономическом форуме между Китаем и странами ЦВЕ, Ли Кэцян отметил, что механизм сотрудничества 16+1 не только способствует развитию двух сторон, но и помогает сократить диспропорции в Евросоюзе для сбалансированного развития и содействия европейской интеграции. —0—