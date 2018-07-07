К 2025 году в Китае будет 300 городов-лесов — программа

Гуйян, 7 июля / Синьхуа / — 300 городов-лесов государственного значения будут созданы в Китае к 2025 году. Общенациональная программа развития таких «форест-сити» в стране на 2018-2025 гг. была представлена во время международного форума «Экологическая цивилизация-2018», который проходит в Гуйяне — административном центре провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/.

Программу подготовило Государственное управление лесного и степного хозяйства КНР. Развитие городов-лесов, согласно ней, будет осуществляться с учетом лесоресурсного потенциала, потребностей развития разных районов и других факторов. Создание городов-лесов ожидается, в частности, вдоль «Экономического пояса Шелкового пути», экономического пояса вдоль реки Янцзы и приморского экономического пояса.

Уже к 2020 году, как предусматривается в программе, в Китае будут построены шесть агломераций городов-лесов — в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, в районах дельт рек Янцзы и Чжуцзян, в регионе Чанша-Чжучжоу-Сянтань /провинция Хунань, Центральный Китай/, в районе Центральной равнины и в северо-западном регионе Гуаньчжун — Тяньшуй. Их строительство требует решения таких задач, как расширение зеленых пространств, совершенствование экологической сети, повышение качества лесов, распространение экологической культуры и улучшение экологических услуг.

Международное сотрудничество и обмены будут одним из направлений работы по их решению, говорится в программе. -0-