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В результате ДТП в Индии погибли семь человек
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В результате ДТП в Индии погибли семь человек 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Reuters
В результате столкновения автобуса с самосвалом в индийском штате Раджастан по меньшей мере семь человек погибли и еще 20 пострадали, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
По данным местной полиции, самосвал выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с автобусом. Отмечается, что оба водителя после ДТП скрылись с места происшествия.
Все пострадавшие были доставлены в больницу, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения грузовика с внедорожником в Индии погибли 12 человек. Также ранее сообщалось, что штате Андхра-Прадеш в результате ДТП с грузовиком погибли семь человек.
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