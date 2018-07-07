Летняя прогулка по паркам Гуйяна 

Гуйян, 6 июля /Синьхуа/ — В жаркие летние дни жители Гуйяна, административного центра провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, ищут спасения от зноя в тени городских парков. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 6 июля /Синьхуа/ — В жаркие летние дни жители Гуйяна, административного центра провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, ищут спасения от зноя в тени городских парков. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 6 июля /Синьхуа/ — В жаркие летние дни жители Гуйяна, административного центра провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, ищут спасения от зноя в тени городских парков. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 6 июля /Синьхуа/ — В жаркие летние дни жители Гуйяна, административного центра провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, ищут спасения от зноя в тени городских парков. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 6 июля /Синьхуа/ — В жаркие летние дни жители Гуйяна, административного центра провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, ищут спасения от зноя в тени городских парков. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 6 июля /Синьхуа/ — В жаркие летние дни жители Гуйяна, административного центра провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, ищут спасения от зноя в тени городских парков. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 6 июля /Синьхуа/ — В жаркие летние дни жители Гуйяна, административного центра провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, ищут спасения от зноя в тени городских парков. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 6 июля /Синьхуа/ — В жаркие летние дни жители Гуйяна, административного центра провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, ищут спасения от зноя в тени городских парков. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 6 июля /Синьхуа/ — В жаркие летние дни жители Гуйяна, административного центра провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, ищут спасения от зноя в тени городских парков. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 6 июля /Синьхуа/ — В жаркие летние дни жители Гуйяна, административного центра провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, ищут спасения от зноя в тени городских парков. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 6 июля /Синьхуа/ — В жаркие летние дни жители Гуйяна, административного центра провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, ищут спасения от зноя в тени городских парков. Фотографии Синьхуа