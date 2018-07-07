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Летняя прогулка по паркам Гуйяна
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Летняя прогулка по паркам Гуйяна 

ИА Синьхуа 7 июля 2018
Фото: ИА Синьхуа
Гуйян, 6 июля /Синьхуа/ — В жаркие летние дни жители Гуйяна, административного центра провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, ищут спасения от зноя в тени городских парков. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 6 июля /Синьхуа/ — В жаркие летние дни жители Гуйяна, административного центра провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, ищут спасения от зноя в тени городских парков. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 6 июля /Синьхуа/ — В жаркие летние дни жители Гуйяна, административного центра провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, ищут спасения от зноя в тени городских парков. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 6 июля /Синьхуа/ — В жаркие летние дни жители Гуйяна, административного центра провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, ищут спасения от зноя в тени городских парков. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 6 июля /Синьхуа/ — В жаркие летние дни жители Гуйяна, административного центра провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, ищут спасения от зноя в тени городских парков. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 6 июля /Синьхуа/ — В жаркие летние дни жители Гуйяна, административного центра провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, ищут спасения от зноя в тени городских парков. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 6 июля /Синьхуа/ — В жаркие летние дни жители Гуйяна, административного центра провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, ищут спасения от зноя в тени городских парков. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 6 июля /Синьхуа/ — В жаркие летние дни жители Гуйяна, административного центра провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, ищут спасения от зноя в тени городских парков. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 6 июля /Синьхуа/ — В жаркие летние дни жители Гуйяна, административного центра провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, ищут спасения от зноя в тени городских парков. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 6 июля /Синьхуа/ — В жаркие летние дни жители Гуйяна, административного центра провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, ищут спасения от зноя в тени городских парков. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 6 июля /Синьхуа/ — В жаркие летние дни жители Гуйяна, административного центра провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, ищут спасения от зноя в тени городских парков. Фотографии Синьхуа
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