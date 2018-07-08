Премьер Госсовета Китая призвал Германию к углублению сотрудничества

По его словам, обе стороны должны углубить сотрудничество на фоне «сложных и изменяющихся международных обстоятельств», сообщает «Синьхуа»

Кроме того, в ходе своего визита Ли Кэцян проведёт встречу с канцлером ФРГ Агнелой Меркель.

Ранее Кэцян прибыл в Германию с официальным визитом для межправительственных консультаций.