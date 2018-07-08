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Премьер Госсовета Китая призвал Германию к углублению сотрудничества
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Премьер Госсовета Китая призвал Германию к углублению сотрудничества 

RT на русском 14 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Германия и Китай должны совместно обрисовать своё сотрудничество, чтобы способствовать защите свободной торговли и придать импульс улучшению китайско-европейских отношений. Об этом заявил премьер Госсовета Китая Ли Кэцян, прибывший в ФРГ для межправительственных консультаций.
По его словам, обе стороны должны углубить сотрудничество на фоне «сложных и изменяющихся международных обстоятельств», сообщает «Синьхуа».
Кроме того, в ходе своего визита Ли Кэцян проведёт встречу с канцлером ФРГ Агнелой Меркель.
Ранее Кэцян прибыл в Германию с официальным визитом для межправительственных консультаций.
В январе Франция и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в различных сферах на общую сумму около $20 млрд
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