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Китай и ФРГ договорились наращивать сотрудничество в области технологий и инвестиций
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Китай и ФРГ договорились наращивать сотрудничество в области технологий и инвестиций 

ТАСС 8 часов назад
Фото: RT на русском
ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе состоявшейся в Берлине встречи выразили обоюдную готовность развивать сотрудничество в области инвестиций и передовых технологий. Об этом сообщил во вторник МИД КНР.
"Китай продолжит прилагать еще большие усилия для обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности, содействовать тому, чтобы [китайские] предприятия по собственной инициативе подключались к процессу взаимодействия в области технологий, — приводит внешнеполитическое ведомство слова Ли Кэцяна. — Мы надеемся, что германская сторона предоставит китайским компаниям в ФРГ справедливые равноправные условия для инвесторской деятельности, что Берлин увеличит экспорт высокотехнологичной продукции на рынок КНР".
По словам премьера, Китай заинтересован в сотрудничестве с Германией на рынках третьих стран, в усилении взаимной открытости. «Нам следует использовать благоприятные возможности для взаимодействия в области „умного“ производства, беспилотных транспортных средств, автомобилестроения с применением новых источников энергии», — подчеркнул он.
Как отметила в свою очередь Меркель, германская сторона намерена наращивать сотрудничество с Пекином в области торговли, экономики и технологий, развивать отношения с Китаем на основе открытого диалога. «Мы приветствуем инвестиции китайских компаний на нашем рынке», — заявила она.
Премьер Госсовета КНР 8 июля прибыл в ФРГ с официальным визитом. По итогам V германо-китайских межправительственных консультаций, состоявшихся 9 июля в Берлине, было подписано 22 соглашения в области межправительственного и экономического сотрудничества.
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