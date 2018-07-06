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В Китае выпустили серию современных русских романов
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В Китае выпустили серию современных русских романов 

Свободная пресса 6 июля 2018
Пекинское издательство литературы и искусства «Октябрь» выпустило серию современных русских романов на китайском языке.
Пока опубликованы четыре романа, вошедших в состав этой серии. Среди них — «Generation»П»» Виктора Пелевина, «Казус Кукоцкого» Людмилы Улицкой, «Теллурия» Владимира Сорокина и «Мысленный волк» Алексея Варламова, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.
По данным издания, эти романы переведены на китайский язык педагогами из Пекинского центра славистики при Столичном педагогическом университете (СПУ).
По словам главного редактора серии, профессора СПУ Лю Вэньфэя, если русская литературная классика пользуется большой популярностью в Поднебесной, то работы современных русских писателей пока оставались неизвестными для местных читателей.
При этом он подчеркнул, что надеется на то, что выпуск этих романов позволит читателям познакомиться с развитием русской литературы в течение последних нескольких десятилетий.
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