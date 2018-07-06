В Китае выпустили серию современных русских романов

Пекинское издательство литературы и искусства «Октябрь» выпустило серию современных русских романов на китайском языке.

По данным издания, эти романы переведены на китайский язык педагогами из Пекинского центра славистики при Столичном педагогическом университете (СПУ).

По словам главного редактора серии, профессора СПУ Лю Вэньфэя, если русская литературная классика пользуется большой популярностью в Поднебесной, то работы современных русских писателей пока оставались неизвестными для местных читателей.

При этом он подчеркнул, что надеется на то, что выпуск этих романов позволит читателям познакомиться с развитием русской литературы в течение последних нескольких десятилетий.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что российские фильмы завоевывают китайский кинорынок

Новости Китая : Китайские археологи обнаружили комплекс древнейших захоронений

О традициях, инновационных и военных разработках, событиях и жизни в Китае читайте в специальной теме «Свободной Прессы» — Китай сегодня