Сотрудничество в формате «16+1» благоприятствует процессу европейской интеграции — Ли Кэцян

Глава китайского правительства выразил благодарность правительству и премьеру Венгрии за внесенный вклад в успешную встречу в формате «16+1» в Будапеште в 2017 году. По его словам, китайская сторона готова и дальше поддерживать и укреплять контакты на высшем уровне, использовать 70-летие взаимного дипломатического признания в следующем году как шанс для вывода двусторонних отношений на качественно новый уровень.

"Китайская сторона намерена совместно с Венгрией активно продвигать сотрудничество по таким крупным проектам, как железная дорога Венгрия-Сербия", — заверил Ли Кэцян.

В. Орбан, со своей стороны, отметил высокий уровень взаимодоверия между двумя странами, выразив готовность использовать 70-летие установления дипотношений в следующем году в целях повышения двустороннего взаимовыгодного сотрудничества на новый уровень.

По его словам, венгерская сторона намерена совместно с Китаем содействовать сотрудничеству в формате «16+1», поскольку оно не только идет на пользу странам Центральной и Восточной Европы, но и благоприятствует развитию Европы в целом. —0—