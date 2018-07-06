София, 6 июля /Синьхуа/ — Сотрудничество в формате «16+1» не только приносит выгоды Китаю и 16 странам Центральной и Восточной Европы, но и благоприятствует процессу европейской интеграции. Об этом заявил сегодня премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с венгерским коллегой Виктором Орбаном в Софии.
Глава китайского правительства выразил благодарность правительству и премьеру Венгрии за внесенный вклад в успешную встречу в формате «16+1» в Будапеште в 2017 году. По его словам, китайская сторона готова и дальше поддерживать и укреплять контакты на высшем уровне, использовать 70-летие взаимного дипломатического признания в следующем году как шанс для вывода двусторонних отношений на качественно новый уровень.
"Китайская сторона намерена совместно с Венгрией активно продвигать сотрудничество по таким крупным проектам, как железная дорога Венгрия-Сербия", — заверил Ли Кэцян.
В. Орбан, со своей стороны, отметил высокий уровень взаимодоверия между двумя странами, выразив готовность использовать 70-летие установления дипотношений в следующем году в целях повышения двустороннего взаимовыгодного сотрудничества на новый уровень.
По его словам, венгерская сторона намерена совместно с Китаем содействовать сотрудничеству в формате «16+1», поскольку оно не только идет на пользу странам Центральной и Восточной Европы, но и благоприятствует развитию Европы в целом. —0—