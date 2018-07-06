Си Цзиньпин призвал приложить все силы для спасения пропавших без вести граждан КНР в Таиланде 

Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня призвал приложить все силы для поиска и спасения граждан КНР, пропавших без вести после того, как у острова Пхукет в Таиланде перевернулись два судна.
В сделанном после инцидентов распоряжении Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем ЦК КПК и председателем ЦВС, потребовал от министерства иностранных дел КНР, посольства и консульств КНР в Таиланде принять дополнительные меры, а также призвал правительство и ведомства Таиланда не жалеть усилий для поиска и спасения, обеспечить надлежащую медицинскую помощь пострадавшим.
Два судна с туристами перевернулись вчера вечером во время ливневых штормов в водах у острова Пхукет. По информации на вечер сегодняшнего дня, 16 из 127 китайских пассажиров погибли, 33 пропали без вести, еще 78 были спасены.
Подчеркнув необходимость тщательных поисков и усилий для спасения, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян призвал соответствующие органы должным образом урегулировать последствия инцидентов, защитить права и интересы китайских граждан за границей и обеспечить их безопасность.
Министерства иностранных дел, транспорта, а также культуры и туризма КНР направили совместную рабочую группу на Пхукет. —0—