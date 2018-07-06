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Рекордные 200 заявок южноуральцы подали на форум с бизнесменами из Китая
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Рекордные 200 заявок южноуральцы подали на форум с бизнесменами из Китая 

АиФ 6 июля 2018
Фото: АиФ
Рекордные 200 заявок подали южноуральские бизнесмены на участие в форуме с бизнесменами из Китая, сообщили в Южно-Уральской промышленной палате.
В этом году впервые в практике ЮУТПП количество заявок намного больше, чем в предыдущие годы. На 120 китайских компаний приходится 200 заявок от представителей южноуральского бизнеса.
До открытия бизнес-форума челябинских и китайских бизнесменов осталось менее недели. В этом году Южный Урал посетят более 120 компаний из провинции Хэйлунцзян. По приглашению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского приедут лидеры тяжелой и легкой промышленности, научной и IT-сфер.
«Давно привыкли к тому, что из Китая едут к нам только лишь аграрии. Ранее мы сотрудничали только лишь в сельскохозяйственном направлении, сейчас мы идем дальше. Мы готовимся к приему, прежде всего промышленников. Это очень знаковая встреча, ведь Китай — мировой лидер экономики», — говорит директор центра ВЭД ЮУТПП Наталья Осипова.
Отметим, что 11 июля Челябинск примет самую большую в своей истории делегацию китайских бизнесменов, которые приедут сюда для поиска деловых партнеров.
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