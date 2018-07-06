Рекордные 200 заявок южноуральцы подали на форум с бизнесменами из Китая

Рекордные 200 заявок подали южноуральские бизнесмены на участие в форуме с бизнесменами из Китая , сообщили в Южно-Уральской промышленной палате.

В этом году впервые в практике ЮУТПП количество заявок намного больше, чем в предыдущие годы. На 120 китайских компаний приходится 200 заявок от представителей южноуральского бизнеса.

До открытия бизнес-форума челябинских и китайских бизнесменов осталось менее недели. В этом году Южный Урал посетят более 120 компаний из провинции Хэйлунцзян. По приглашению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского приедут лидеры тяжелой и легкой промышленности, научной и IT-сфер.

«Давно привыкли к тому, что из Китая едут к нам только лишь аграрии. Ранее мы сотрудничали только лишь в сельскохозяйственном направлении, сейчас мы идем дальше. Мы готовимся к приему, прежде всего промышленников. Это очень знаковая встреча, ведь Китай — мировой лидер экономики», — говорит директор центра ВЭД ЮУТПП Наталья Осипова