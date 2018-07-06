«Барселона» ошибочно объявила о продаже Паулиньо в Китай

Испанская «Барселона» опубликовала ошибочное объявление о продаже полузащитника Паулиньо в китайский «Гуаньчжоу Эвергранде». Объявление было опубликовано в китайской соцсети Weibo и вскоре удалено.

В посте сообщалось, что Паулиньо перейдет в «Гуаньчжоу» на правах аренды, но с обязательным выкупом в январе 2019 года. Сумма трансфера должна составить 50 млн евро. Отметим, что сделка должна быть заключена до 11 июля, когда в Китае закроется трансферное окно.

Паулиньо перешел в «Барселону» из «Гуаньчжоу» в августе 2017 года. В чемпионате Китая бразилец провел три сезона.