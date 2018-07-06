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«Барселона» ошибочно объявила о продаже Паулиньо в Китай
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«Барселона» ошибочно объявила о продаже Паулиньо в Китай 

SPORT24.ru 6 июля 2018
Испанская «Барселона» опубликовала ошибочное объявление о продаже полузащитника Паулиньо в китайский «Гуаньчжоу Эвергранде». Объявление было опубликовано в китайской соцсети Weibo и вскоре удалено.
В посте сообщалось, что Паулиньо перейдет в «Гуаньчжоу» на правах аренды, но с обязательным выкупом в январе 2019 года. Сумма трансфера должна составить 50 млн евро. Отметим, что сделка должна быть заключена до 11 июля, когда в Китае закроется трансферное окно.
Паулиньо перешел в «Барселону» из «Гуаньчжоу» в августе 2017 года. В чемпионате Китая бразилец провел три сезона.
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