МИД РФ: Москва готова прорабатывать с Токио соглашение о краткосрочных безвизовых поездках 

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россия готова прорабатывать соглашение об отмене визового режима для краткосрочных поездок граждан Японии в РФ. Об этом заявил в пятницу журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.
"Мы предлагаем Японии различные варианты по облегчению визового режима, например, рассмотреть возможность безвизового группового туризма. Такое соглашение у нас действует с Китаем. Ждем реакции наших японских коллег", — отметил замминистра.
"Готовы работать и над безвизовым соглашением для краткосрочных поездок с нашей стороны, — обратил внимание Иванов. — Но пока такая работа не ведется, это планы".