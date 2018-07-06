МИД РФ: Москва готова прорабатывать с Токио соглашение о краткосрочных безвизовых поездках

"Мы предлагаем Японии различные варианты по облегчению визового режима, например, рассмотреть возможность безвизового группового туризма. Такое соглашение у нас действует с Китаем . Ждем реакции наших японских коллег", — отметил замминистра.

"Готовы работать и над безвизовым соглашением для краткосрочных поездок с нашей стороны, — обратил внимание Иванов. — Но пока такая работа не ведется, это планы".