Эксклюзив: Визит эмира Кувейта в Китай вдохнет новую движующую силу в развитие двусторонних отношений — китайский посол в Кувейте Ван…

Эль-Кувейт , 6 июля / Синьхуа / — Предстоящий визит эмира Кувейта Китай вдохнет новую движущую силу в повышение уровня двусторонних отношений, углубление политического взаимодоверия и укрепление сотрудничества в проектах инициативы «Пояс и путь». Об этом заявил посол КНР в Кувейте Ван Ди в интервью журналистам агентства Синьхуа.

По словам дипломата, Китай и Кувейт сохраняют традиционную дружбу, их политическое взаимодоверие выглядит прочным, две страны постоянно поддерживают друг друга в важных проблемах, касающихся их основных интересов, демонстрируют хорошую теденцию развития сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и финансовой областях. Объем двусторонней торговли непрерывно увеличивается; обмены между сторонами в области культуры и здравоохранения активизируются, непрерывно углубляются взаимопонимание и дружба между народами двух стран.

"Взаимное уважение и взаимодоверие, подход друг к другу на основе равенства служат прочной основой здорового и стабильного разития китайско-кувейтских отношений; взаимодополнение, взаимная выгода и обоюдный выигрыш являются большой движущей силой для развития двусторонних отношений в интересах народов двух стран; искренняя доброжелательность и дружба последних представляют собой неисчерпаемый источник энергии для развития китайско-кувейтских отношений, " — сказал Ван Ди.

Остановившись на партнерстве между двумя странами в рамках программы «Пояс и путь», дипломат отметил активный отклик Кувейта на китайскую инициативу, который одним из первых подписал с КНР документы по сотрудничеству в строительстве «Пояса и пути».

Ван Ди особо отметил идею о международных отношениях нового типа, отличающихся взаимопониманием, рациональностью и справедливостью, которую Китай и Кувейт активно продвигают вместе, практическими действиями преодолевая сложные проблемы регионального развития, демонстрируя международному сообществу образец обменов между разными культурами.

"В нынешней ситуации, когда умножаются факторы неопределенности в международных отношениях и в региональном плане, повышение уровня китайско-кувейтских отношений не только вдохнет новую движущую силу в расширение сотрудничества между Китаем и арабскими государствами, но и придаст импульс укреплению международного сотрудничества и созданию человеческого сообщества единой судьбы".

Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед ас-Сабах с 7 по 10 июля посетит Китай с государственным визитом и примет в Пекине участие в церемонии открытия восьмой министерской встречи в рамках Форума по сотрудничеству между Китаем и арабскими государствами. —0—