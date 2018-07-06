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Airbus и Китай будут сотрудничать в сфере применения нанотехнологий в авиационной отрасли
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Airbus и Китай будут сотрудничать в сфере применения нанотехнологий в авиационной отрасли 

ИА Синьхуа 6 июля 2018
Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Компания Airbus и Национальный центр нанонауки и нанотехнологий Китая заявили в четверг о создании лаборатории по изучению инженерного применения нанонауки в авиационной промышленности.
Пекинский инженерный центр Airbus /ABEC/ и Национальный центр нанонауки и нанотехнологий Китая подписали в четверг соглашение о разработке полимерных нанокомпозитов для применения в авиационной сфере.
Стороны договорились совместными усилиями проводить исследования электропроводящих, самовосстанавливающихся и других видов нанокомпозитов в целях изучения инженерного применения технологии нанокомпозитов.
"Нанонаука меняет человеческое восприятие и внесет большой вклад в будущее развитие экономики и промышленности", — заявил директор Национального центра нанонауки и нанотехнологий Китая Лю Минхуа.
Помимо того, он добавил, что китайская сторона будет в полной мере использовать преимущества передовых нанотехнологий в целях улучшения структурного и функционального использования нанокомпозитов в авиационной отрасли.
Основанный Академией наук Китая и Министерством образования КНР Национальный центр нанонауки и нанотехнологий Китая является ключевой научно-исследовательской базой фундаментальных и прикладных исследований в сфере нанонауки.
Пекинский инженерный центр Airbus является совместным предприятием компании Airbus и Китайской корпорации авиационной промышленности /AVIC/. Он принимает участие в разработке компонентов для всех программ Airbus.
"Я рад наблюдать новую веху в истории ABEC и видеть, как наше сотрудничество в Китае распространяется на новые сферы с новыми партнерами".
"Исследование и инновации являются ключевыми драйверами для Airbus, и мы высокого мнения об инновационных способностях Китая. Это новая веха в углублении сотрудничества между Airbus и Китаем", — заявил Франсуа Мери, главный операционный директор Airbus Commercial Aircraft China.
"Китай является лидером сферы нанонауки. Я уверен, что наше сотрудничество принесет пользу обеим сторонам и будущему глобальной авиационной отрасли", — добавил он. -0-
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