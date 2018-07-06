Airbus и Китай будут сотрудничать в сфере применения нанотехнологий в авиационной отрасли

Пекин, 6 июля / Синьхуа / — Компания Airbus и Национальный центр нанонауки и нанотехнологий Китая заявили в четверг о создании лаборатории по изучению инженерного применения нанонауки в авиационной промышленности.

Пекинский инженерный центр Airbus /ABEC/ и Национальный центр нанонауки и нанотехнологий Китая подписали в четверг соглашение о разработке полимерных нанокомпозитов для применения в авиационной сфере.

Стороны договорились совместными усилиями проводить исследования электропроводящих, самовосстанавливающихся и других видов нанокомпозитов в целях изучения инженерного применения технологии нанокомпозитов.

"Нанонаука меняет человеческое восприятие и внесет большой вклад в будущее развитие экономики и промышленности", — заявил директор Национального центра нанонауки и нанотехнологий Китая Лю Минхуа.

Помимо того, он добавил, что китайская сторона будет в полной мере использовать преимущества передовых нанотехнологий в целях улучшения структурного и функционального использования нанокомпозитов в авиационной отрасли.

Основанный Академией наук Китая и Министерством образования КНР Национальный центр нанонауки и нанотехнологий Китая является ключевой научно-исследовательской базой фундаментальных и прикладных исследований в сфере нанонауки.

Пекинский инженерный центр Airbus является совместным предприятием компании Airbus и Китайской корпорации авиационной промышленности /AVIC/. Он принимает участие в разработке компонентов для всех программ Airbus.

"Я рад наблюдать новую веху в истории ABEC и видеть, как наше сотрудничество в Китае распространяется на новые сферы с новыми партнерами".

"Исследование и инновации являются ключевыми драйверами для Airbus, и мы высокого мнения об инновационных способностях Китая. Это новая веха в углублении сотрудничества между Airbus и Китаем", — заявил Франсуа Мери, главный операционный директор Airbus Commercial Aircraft China.

"Китай является лидером сферы нанонауки. Я уверен, что наше сотрудничество принесет пользу обеим сторонам и будущему глобальной авиационной отрасли", — добавил он. -0-