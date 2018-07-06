Ван И провел переговоры с главой МИД Австрии

Ван И напомнил, что в апреле этого года президент Австрии Александр Ван дер Беллен и федеральный канцлер Себастьян Курц совершили успешный визит в Китай, в ходе которого стороны решили установить отношения дружественного стратегического партнерства. Китай готов сотрудничать с австрийской стороной в реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, поддерживать тесные обмены на всех уровнях и содействовать расширению и совершенствованию прагматического сотрудничества между Китаем и Австрией. Актуальным для осуществления этого будет новый раунд реформ в Китае, а также участие Австрии в Китайской международной импортной выставке. Пекин высоко оценивает активность Вены в строительстве «Пояса и пути» и готов поделиться с австрийской стороной огромными рыночными возможностями, предоставленными развитием транспортно-коммуникационной взаимосвязанности Евразии.

Упомянув о принятии Австрией председательства в Совете ЕС , Ван И отметил, что Китай ожидает, что австрийская сторона будет играть конструктивную роль в укреплении стратегического взаимодоверия и развитии всестороннего сотрудничества между Китаем и ЕС . Китай будет активно поддерживать процесс европейской интеграции, укреплять связь и координацию с Евросоюзом в глобальном управлении и международных делах, играть конструктивную роль в нынешнюю эпоху неопределенности.

Карин Кнайсль также отметила успех и результативность визита президента и канцлера Австрии в Китай и тот факт, что в настоящее время двусторонние отношения находятся в лучшем состоянии за всю их историю. Обмены и сотрудничество в разных областях достигли беспрецедентно высокого уровня. Австрия готова сотрудничать с Китаем в целях реализации консенсуса руководителей двух стран, укрепления сотрудничества в разных областях и продвижения двусторонних отношениий. Европейская сторона придает большое значение статусу и роли Китая и готова укреплять связи и координацию с Пекином по многосторонним вопросам.