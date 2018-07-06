Ещё
«Китайская мечта» русской девушки Кристины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Китайская мечта» русской девушки Кристины 

ИА Синьхуа 6 июля 2018
Фото: ИА Синьхуа
Хуньчунь /пров. Цзилинь/, 5 июля /Синьхуа/ — Учительница танцев, редактор в газете, телеведущая… Мечта русской девушки Кристины обосноваться в Китае постепенно воплощается в реальность.
Кристина говорит, что когда впервые ступила на китайскую землю, прибыв из маленького российского приграничного поселка Славянка, то сразу же влюбилась в Китай до глубины души. Кристина в средней школе надеялась, что, когда повзрослеет, ее семья обоснуется в Китае. Кристина окончила факультет китайского языка в Яньбяньском университете, а два года назад, благодаря твердым профессиональным знаниям и свободному китайскому, нашла работу редактора в ежедневной газете в городском уезде Хуньчунь провинции Цзилинь /Северо-Восточный Китай/.
Сейчас благодаря своему усердию и помощи китайских друзей Кристина одновременно работает на 5 работах: днем — редактором газеты и телеведущей, вечером — инструктором по фитнесу и учителем танцев, по выходным — приглашенной ведущей в ресторане европейской кухни.
"Хотя я немного устаю, но пока я молода, нужно бороться, и это непременно окупится", — говорит Кристина. Прошло 2 года, и «китайская мечта» Кристины благодаря ее усилиям постепенно становится реальностью. 28-летняя Кристина надеется, что благодаря ее усилиям она поскорее заработает на свою квартиру, а в будущем она, возможно, поедет в другие города Китая на поиски более интересной жизни. Фотографии Синьхуа / Линь Хун  Хуньчунь /пров. Цзилинь/, 5 июля /Синьхуа/ — Учительница танцев, редактор в газете, телеведущая… Мечта русской девушки Кристины обосноваться в Китае постепенно воплощается в реальность.
Кристина говорит, что когда впервые ступила на китайскую землю, прибыв из маленького российского приграничного поселка Славянка, то сразу же влюбилась в Китай до глубины души. Кристина в средней школе надеялась, что, когда повзрослеет, ее семья обоснуется в Китае. Кристина окончила факультет китайского языка в Яньбяньском университете, а два года назад, благодаря твердым профессиональным знаниям и свободному китайскому, нашла работу редактора в ежедневной газете в городском уезде Хуньчунь провинции Цзилинь /Северо-Восточный Китай/.
Сейчас благодаря своему усердию и помощи китайских друзей Кристина одновременно работает на 5 работах: днем — редактором газеты и телеведущей, вечером — инструктором по фитнесу и учителем танцев, по выходным — приглашенной ведущей в ресторане европейской кухни.
"Хотя я немного устаю, но пока я молода, нужно бороться, и это непременно окупится", — говорит Кристина. Прошло 2 года, и «китайская мечта» Кристины благодаря ее усилиям постепенно становится реальностью. 28-летняя Кристина надеется, что благодаря ее усилиям она поскорее заработает на свою квартиру, а в будущем она, возможно, поедет в другие города Китая на поиски более интересной жизни. Фотографии Синьхуа / Линь Хун  Хуньчунь /пров. Цзилинь/, 5 июля /Синьхуа/ — Учительница танцев, редактор в газете, телеведущая… Мечта русской девушки Кристины обосноваться в Китае постепенно воплощается в реальность.
Кристина говорит, что когда впервые ступила на китайскую землю, прибыв из маленького российского приграничного поселка Славянка, то сразу же влюбилась в Китай до глубины души. Кристина в средней школе надеялась, что, когда повзрослеет, ее семья обоснуется в Китае. Кристина окончила факультет китайского языка в Яньбяньском университете, а два года назад, благодаря твердым профессиональным знаниям и свободному китайскому, нашла работу редактора в ежедневной газете в городском уезде Хуньчунь провинции Цзилинь /Северо-Восточный Китай/.
Сейчас благодаря своему усердию и помощи китайских друзей Кристина одновременно работает на 5 работах: днем — редактором газеты и телеведущей, вечером — инструктором по фитнесу и учителем танцев, по выходным — приглашенной ведущей в ресторане европейской кухни.
"Хотя я немного устаю, но пока я молода, нужно бороться, и это непременно окупится", — говорит Кристина. Прошло 2 года, и «китайская мечта» Кристины благодаря ее усилиям постепенно становится реальностью. 28-летняя Кристина надеется, что благодаря ее усилиям она поскорее заработает на свою квартиру, а в будущем она, возможно, поедет в другие города Китая на поиски более интересной жизни. Фотографии Синьхуа / Линь Хун  Хуньчунь /пров. Цзилинь/, 5 июля /Синьхуа/ — Учительница танцев, редактор в газете, телеведущая… Мечта русской девушки Кристины обосноваться в Китае постепенно воплощается в реальность.
Кристина говорит, что когда впервые ступила на китайскую землю, прибыв из маленького российского приграничного поселка Славянка, то сразу же влюбилась в Китай до глубины души. Кристина в средней школе надеялась, что, когда повзрослеет, ее семья обоснуется в Китае. Кристина окончила факультет китайского языка в Яньбяньском университете, а два года назад, благодаря твердым профессиональным знаниям и свободному китайскому, нашла работу редактора в ежедневной газете в городском уезде Хуньчунь провинции Цзилинь /Северо-Восточный Китай/.
Сейчас благодаря своему усердию и помощи китайских друзей Кристина одновременно работает на 5 работах: днем — редактором газеты и телеведущей, вечером — инструктором по фитнесу и учителем танцев, по выходным — приглашенной ведущей в ресторане европейской кухни.
"Хотя я немного устаю, но пока я молода, нужно бороться, и это непременно окупится", — говорит Кристина. Прошло 2 года, и «китайская мечта» Кристины благодаря ее усилиям постепенно становится реальностью. 28-летняя Кристина надеется, что благодаря ее усилиям она поскорее заработает на свою квартиру, а в будущем она, возможно, поедет в другие города Китая на поиски более интересной жизни. Фотографии Синьхуа / Линь Хун  Хуньчунь /пров. Цзилинь/, 5 июля /Синьхуа/ — Учительница танцев, редактор в газете, телеведущая… Мечта русской девушки Кристины обосноваться в Китае постепенно воплощается в реальность.
Кристина говорит, что когда впервые ступила на китайскую землю, прибыв из маленького российского приграничного поселка Славянка, то сразу же влюбилась в Китай до глубины души. Кристина в средней школе надеялась, что, когда повзрослеет, ее семья обоснуется в Китае. Кристина окончила факультет китайского языка в Яньбяньском университете, а два года назад, благодаря твердым профессиональным знаниям и свободному китайскому, нашла работу редактора в ежедневной газете в городском уезде Хуньчунь провинции Цзилинь /Северо-Восточный Китай/.
Сейчас благодаря своему усердию и помощи китайских друзей Кристина одновременно работает на 5 работах: днем — редактором газеты и телеведущей, вечером — инструктором по фитнесу и учителем танцев, по выходным — приглашенной ведущей в ресторане европейской кухни.
"Хотя я немного устаю, но пока я молода, нужно бороться, и это непременно окупится", — говорит Кристина. Прошло 2 года, и «китайская мечта» Кристины благодаря ее усилиям постепенно становится реальностью. 28-летняя Кристина надеется, что благодаря ее усилиям она поскорее заработает на свою квартиру, а в будущем она, возможно, поедет в другие города Китая на поиски более интересной жизни. Фотографии Синьхуа / Линь Хун  Хуньчунь /пров. Цзилинь/, 5 июля /Синьхуа/ — Учительница танцев, редактор в газете, телеведущая… Мечта русской девушки Кристины обосноваться в Китае постепенно воплощается в реальность.
Кристина говорит, что когда впервые ступила на китайскую землю, прибыв из маленького российского приграничного поселка Славянка, то сразу же влюбилась в Китай до глубины души. Кристина в средней школе надеялась, что, когда повзрослеет, ее семья обоснуется в Китае. Кристина окончила факультет китайского языка в Яньбяньском университете, а два года назад, благодаря твердым профессиональным знаниям и свободному китайскому, нашла работу редактора в ежедневной газете в городском уезде Хуньчунь провинции Цзилинь /Северо-Восточный Китай/.
Сейчас благодаря своему усердию и помощи китайских друзей Кристина одновременно работает на 5 работах: днем — редактором газеты и телеведущей, вечером — инструктором по фитнесу и учителем танцев, по выходным — приглашенной ведущей в ресторане европейской кухни.
"Хотя я немного устаю, но пока я молода, нужно бороться, и это непременно окупится", — говорит Кристина. Прошло 2 года, и «китайская мечта» Кристины благодаря ее усилиям постепенно становится реальностью. 28-летняя Кристина надеется, что благодаря ее усилиям она поскорее заработает на свою квартиру, а в будущем она, возможно, поедет в другие города Китая на поиски более интересной жизни. Фотографии Синьхуа / Линь Хун  Хуньчунь /пров. Цзилинь/, 5 июля /Синьхуа/ — Учительница танцев, редактор в газете, телеведущая… Мечта русской девушки Кристины обосноваться в Китае постепенно воплощается в реальность.
Кристина говорит, что когда впервые ступила на китайскую землю, прибыв из маленького российского приграничного поселка Славянка, то сразу же влюбилась в Китай до глубины души. Кристина в средней школе надеялась, что, когда повзрослеет, ее семья обоснуется в Китае. Кристина окончила факультет китайского языка в Яньбяньском университете, а два года назад, благодаря твердым профессиональным знаниям и свободному китайскому, нашла работу редактора в ежедневной газете в городском уезде Хуньчунь провинции Цзилинь /Северо-Восточный Китай/.
Сейчас благодаря своему усердию и помощи китайских друзей Кристина одновременно работает на 5 работах: днем — редактором газеты и телеведущей, вечером — инструктором по фитнесу и учителем танцев, по выходным — приглашенной ведущей в ресторане европейской кухни.
"Хотя я немного устаю, но пока я молода, нужно бороться, и это непременно окупится", — говорит Кристина. Прошло 2 года, и «китайская мечта» Кристины благодаря ее усилиям постепенно становится реальностью. 28-летняя Кристина надеется, что благодаря ее усилиям она поскорее заработает на свою квартиру, а в будущем она, возможно, поедет в другие города Китая на поиски более интересной жизни. Фотографии Синьхуа / Линь Хун  Хуньчунь /пров. Цзилинь/, 5 июля /Синьхуа/ — Учительница танцев, редактор в газете, телеведущая… Мечта русской девушки Кристины обосноваться в Китае постепенно воплощается в реальность.
Кристина говорит, что когда впервые ступила на китайскую землю, прибыв из маленького российского приграничного поселка Славянка, то сразу же влюбилась в Китай до глубины души. Кристина в средней школе надеялась, что, когда повзрослеет, ее семья обоснуется в Китае. Кристина окончила факультет китайского языка в Яньбяньском университете, а два года назад, благодаря твердым профессиональным знаниям и свободному китайскому, нашла работу редактора в ежедневной газете в городском уезде Хуньчунь провинции Цзилинь /Северо-Восточный Китай/.
Сейчас благодаря своему усердию и помощи китайских друзей Кристина одновременно работает на 5 работах: днем — редактором газеты и телеведущей, вечером — инструктором по фитнесу и учителем танцев, по выходным — приглашенной ведущей в ресторане европейской кухни.
"Хотя я немного устаю, но пока я молода, нужно бороться, и это непременно окупится", — говорит Кристина. Прошло 2 года, и «китайская мечта» Кристины благодаря ее усилиям постепенно становится реальностью. 28-летняя Кристина надеется, что благодаря ее усилиям она поскорее заработает на свою квартиру, а в будущем она, возможно, поедет в другие города Китая на поиски более интересной жизни. Фотографии Синьхуа / Линь Хун
ИА Синьхуа: последние новости
Эксклюзив: Китай и Германия намерены совместно планировать дальнейшее развитие двусторонних отношений -- посол КНР в ФРГ Ши Миндэ Эксперты ожидают дальнейший рост потока китайских туристов в Москву и другие регионы России Китай будет активизировать сотрудничество в продовольственной сфере со странами вдоль "Пояса и пути"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузинский пастух убил американских туристов184
В Анапе запретили купаться10
Прилепин заявил об уходе из армии ДНР36
Любовница жестко ответила на уход Данко из семьи21
Правительство отказалось тратиться на лечение рака51
Новости партнеров
Видео
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
01:42
Прилепин заявил об уходе из армии ДНР
Войска Армия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Другое
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:31
В Анапе запретили купаться
Общество
00:45
Москвичам пообещали ливни, грозы и жару
Погода Новости Москвы
01:42
Названа сумма затрат на «суперуказ» Путина
Экономика
00:48
Грузинский пастух убил американских туристов
Происшествия Путешествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение