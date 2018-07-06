«Китайская мечта» русской девушки Кристины

Хуньчунь /пров. Цзилинь/, 5 июля / Синьхуа / — Учительница танцев, редактор в газете, телеведущая… Мечта русской девушки Кристины обосноваться в Китае постепенно воплощается в реальность.

Кристина говорит, что когда впервые ступила на китайскую землю, прибыв из маленького российского приграничного поселка Славянка, то сразу же влюбилась в Китай до глубины души. Кристина в средней школе надеялась, что, когда повзрослеет, ее семья обоснуется в Китае. Кристина окончила факультет китайского языка в Яньбяньском университете, а два года назад, благодаря твердым профессиональным знаниям и свободному китайскому, нашла работу редактора в ежедневной газете в городском уезде Хуньчунь провинции Цзилинь /Северо-Восточный Китай/.

Сейчас благодаря своему усердию и помощи китайских друзей Кристина одновременно работает на 5 работах: днем — редактором газеты и телеведущей, вечером — инструктором по фитнесу и учителем танцев, по выходным — приглашенной ведущей в ресторане европейской кухни.

"Хотя я немного устаю, но пока я молода, нужно бороться, и это непременно окупится", — говорит Кристина. Прошло 2 года, и «китайская мечта» Кристины благодаря ее усилиям постепенно становится реальностью. 28-летняя Кристина надеется, что благодаря ее усилиям она поскорее заработает на свою квартиру, а в будущем она, возможно, поедет в другие города Китая на поиски более интересной жизни. Фотографии Синьхуа / Линь Хун Хуньчунь /пров. Цзилинь/, 5 июля /Синьхуа/ — Учительница танцев, редактор в газете, телеведущая… Мечта русской девушки Кристины обосноваться в Китае постепенно воплощается в реальность.

Кристина говорит, что когда впервые ступила на китайскую землю, прибыв из маленького российского приграничного поселка Славянка, то сразу же влюбилась в Китай до глубины души. Кристина в средней школе надеялась, что, когда повзрослеет, ее семья обоснуется в Китае. Кристина окончила факультет китайского языка в Яньбяньском университете, а два года назад, благодаря твердым профессиональным знаниям и свободному китайскому, нашла работу редактора в ежедневной газете в городском уезде Хуньчунь провинции Цзилинь /Северо-Восточный Китай/.

Сейчас благодаря своему усердию и помощи китайских друзей Кристина одновременно работает на 5 работах: днем — редактором газеты и телеведущей, вечером — инструктором по фитнесу и учителем танцев, по выходным — приглашенной ведущей в ресторане европейской кухни.

"Хотя я немного устаю, но пока я молода, нужно бороться, и это непременно окупится", — говорит Кристина. Прошло 2 года, и «китайская мечта» Кристины благодаря ее усилиям постепенно становится реальностью. 28-летняя Кристина надеется, что благодаря ее усилиям она поскорее заработает на свою квартиру, а в будущем она, возможно, поедет в другие города Китая на поиски более интересной жизни. Фотографии Синьхуа / Линь Хун Хуньчунь /пров. Цзилинь/, 5 июля /Синьхуа/ — Учительница танцев, редактор в газете, телеведущая… Мечта русской девушки Кристины обосноваться в Китае постепенно воплощается в реальность.

Кристина говорит, что когда впервые ступила на китайскую землю, прибыв из маленького российского приграничного поселка Славянка, то сразу же влюбилась в Китай до глубины души. Кристина в средней школе надеялась, что, когда повзрослеет, ее семья обоснуется в Китае. Кристина окончила факультет китайского языка в Яньбяньском университете, а два года назад, благодаря твердым профессиональным знаниям и свободному китайскому, нашла работу редактора в ежедневной газете в городском уезде Хуньчунь провинции Цзилинь /Северо-Восточный Китай/.

Сейчас благодаря своему усердию и помощи китайских друзей Кристина одновременно работает на 5 работах: днем — редактором газеты и телеведущей, вечером — инструктором по фитнесу и учителем танцев, по выходным — приглашенной ведущей в ресторане европейской кухни.

"Хотя я немного устаю, но пока я молода, нужно бороться, и это непременно окупится", — говорит Кристина. Прошло 2 года, и «китайская мечта» Кристины благодаря ее усилиям постепенно становится реальностью. 28-летняя Кристина надеется, что благодаря ее усилиям она поскорее заработает на свою квартиру, а в будущем она, возможно, поедет в другие города Китая на поиски более интересной жизни. Фотографии Синьхуа / Линь Хун Хуньчунь /пров. Цзилинь/, 5 июля /Синьхуа/ — Учительница танцев, редактор в газете, телеведущая… Мечта русской девушки Кристины обосноваться в Китае постепенно воплощается в реальность.

Кристина говорит, что когда впервые ступила на китайскую землю, прибыв из маленького российского приграничного поселка Славянка, то сразу же влюбилась в Китай до глубины души. Кристина в средней школе надеялась, что, когда повзрослеет, ее семья обоснуется в Китае. Кристина окончила факультет китайского языка в Яньбяньском университете, а два года назад, благодаря твердым профессиональным знаниям и свободному китайскому, нашла работу редактора в ежедневной газете в городском уезде Хуньчунь провинции Цзилинь /Северо-Восточный Китай/.

Сейчас благодаря своему усердию и помощи китайских друзей Кристина одновременно работает на 5 работах: днем — редактором газеты и телеведущей, вечером — инструктором по фитнесу и учителем танцев, по выходным — приглашенной ведущей в ресторане европейской кухни.

"Хотя я немного устаю, но пока я молода, нужно бороться, и это непременно окупится", — говорит Кристина. Прошло 2 года, и «китайская мечта» Кристины благодаря ее усилиям постепенно становится реальностью. 28-летняя Кристина надеется, что благодаря ее усилиям она поскорее заработает на свою квартиру, а в будущем она, возможно, поедет в другие города Китая на поиски более интересной жизни. Фотографии Синьхуа / Линь Хун Хуньчунь /пров. Цзилинь/, 5 июля /Синьхуа/ — Учительница танцев, редактор в газете, телеведущая… Мечта русской девушки Кристины обосноваться в Китае постепенно воплощается в реальность.

Кристина говорит, что когда впервые ступила на китайскую землю, прибыв из маленького российского приграничного поселка Славянка, то сразу же влюбилась в Китай до глубины души. Кристина в средней школе надеялась, что, когда повзрослеет, ее семья обоснуется в Китае. Кристина окончила факультет китайского языка в Яньбяньском университете, а два года назад, благодаря твердым профессиональным знаниям и свободному китайскому, нашла работу редактора в ежедневной газете в городском уезде Хуньчунь провинции Цзилинь /Северо-Восточный Китай/.

Сейчас благодаря своему усердию и помощи китайских друзей Кристина одновременно работает на 5 работах: днем — редактором газеты и телеведущей, вечером — инструктором по фитнесу и учителем танцев, по выходным — приглашенной ведущей в ресторане европейской кухни.

"Хотя я немного устаю, но пока я молода, нужно бороться, и это непременно окупится", — говорит Кристина. Прошло 2 года, и «китайская мечта» Кристины благодаря ее усилиям постепенно становится реальностью. 28-летняя Кристина надеется, что благодаря ее усилиям она поскорее заработает на свою квартиру, а в будущем она, возможно, поедет в другие города Китая на поиски более интересной жизни. Фотографии Синьхуа / Линь Хун Хуньчунь /пров. Цзилинь/, 5 июля /Синьхуа/ — Учительница танцев, редактор в газете, телеведущая… Мечта русской девушки Кристины обосноваться в Китае постепенно воплощается в реальность.

Кристина говорит, что когда впервые ступила на китайскую землю, прибыв из маленького российского приграничного поселка Славянка, то сразу же влюбилась в Китай до глубины души. Кристина в средней школе надеялась, что, когда повзрослеет, ее семья обоснуется в Китае. Кристина окончила факультет китайского языка в Яньбяньском университете, а два года назад, благодаря твердым профессиональным знаниям и свободному китайскому, нашла работу редактора в ежедневной газете в городском уезде Хуньчунь провинции Цзилинь /Северо-Восточный Китай/.

Сейчас благодаря своему усердию и помощи китайских друзей Кристина одновременно работает на 5 работах: днем — редактором газеты и телеведущей, вечером — инструктором по фитнесу и учителем танцев, по выходным — приглашенной ведущей в ресторане европейской кухни.

"Хотя я немного устаю, но пока я молода, нужно бороться, и это непременно окупится", — говорит Кристина. Прошло 2 года, и «китайская мечта» Кристины благодаря ее усилиям постепенно становится реальностью. 28-летняя Кристина надеется, что благодаря ее усилиям она поскорее заработает на свою квартиру, а в будущем она, возможно, поедет в другие города Китая на поиски более интересной жизни. Фотографии Синьхуа / Линь Хун Хуньчунь /пров. Цзилинь/, 5 июля /Синьхуа/ — Учительница танцев, редактор в газете, телеведущая… Мечта русской девушки Кристины обосноваться в Китае постепенно воплощается в реальность.

Кристина говорит, что когда впервые ступила на китайскую землю, прибыв из маленького российского приграничного поселка Славянка, то сразу же влюбилась в Китай до глубины души. Кристина в средней школе надеялась, что, когда повзрослеет, ее семья обоснуется в Китае. Кристина окончила факультет китайского языка в Яньбяньском университете, а два года назад, благодаря твердым профессиональным знаниям и свободному китайскому, нашла работу редактора в ежедневной газете в городском уезде Хуньчунь провинции Цзилинь /Северо-Восточный Китай/.

Сейчас благодаря своему усердию и помощи китайских друзей Кристина одновременно работает на 5 работах: днем — редактором газеты и телеведущей, вечером — инструктором по фитнесу и учителем танцев, по выходным — приглашенной ведущей в ресторане европейской кухни.

"Хотя я немного устаю, но пока я молода, нужно бороться, и это непременно окупится", — говорит Кристина. Прошло 2 года, и «китайская мечта» Кристины благодаря ее усилиям постепенно становится реальностью. 28-летняя Кристина надеется, что благодаря ее усилиям она поскорее заработает на свою квартиру, а в будущем она, возможно, поедет в другие города Китая на поиски более интересной жизни. Фотографии Синьхуа / Линь Хун Хуньчунь /пров. Цзилинь/, 5 июля /Синьхуа/ — Учительница танцев, редактор в газете, телеведущая… Мечта русской девушки Кристины обосноваться в Китае постепенно воплощается в реальность.

Кристина говорит, что когда впервые ступила на китайскую землю, прибыв из маленького российского приграничного поселка Славянка, то сразу же влюбилась в Китай до глубины души. Кристина в средней школе надеялась, что, когда повзрослеет, ее семья обоснуется в Китае. Кристина окончила факультет китайского языка в Яньбяньском университете, а два года назад, благодаря твердым профессиональным знаниям и свободному китайскому, нашла работу редактора в ежедневной газете в городском уезде Хуньчунь провинции Цзилинь /Северо-Восточный Китай/.

Сейчас благодаря своему усердию и помощи китайских друзей Кристина одновременно работает на 5 работах: днем — редактором газеты и телеведущей, вечером — инструктором по фитнесу и учителем танцев, по выходным — приглашенной ведущей в ресторане европейской кухни.

"Хотя я немного устаю, но пока я молода, нужно бороться, и это непременно окупится", — говорит Кристина. Прошло 2 года, и «китайская мечта» Кристины благодаря ее усилиям постепенно становится реальностью. 28-летняя Кристина надеется, что благодаря ее усилиям она поскорее заработает на свою квартиру, а в будущем она, возможно, поедет в другие города Китая на поиски более интересной жизни. Фотографии Синьхуа / Линь Хун