В Японии сделали суши из предсказывавшего результаты ЧМ-2018 осьминога

Японии приготовили суши из осьминога Рабио, который успешно предсказывал результаты встреч японской сборной с соперниками на ЧМ-2018. Об этом сообщает японская газета Mainichi.

В частности, Рабио успел предсказать, что Япония проиграет Польше , но результатов матча узнать не успел.

Хотя Рабио успел получить популярность, его владелец, рыбак Кунио Абэ, отправил моллюска в пищу. При этом Абэ отметил, что «очень рад тому, что Япония добралась до 1/8 чемпионата».