В Японии сделали суши из предсказывавшего результаты ЧМ-2018 осьминога 

В Японии приготовили суши из осьминога Рабио, который успешно предсказывал результаты встреч японской сборной с соперниками на ЧМ-2018. Об этом сообщает японская газета Mainichi.
В частности, Рабио успел предсказать, что Япония проиграет Польше, но результатов матча узнать не успел.
Хотя Рабио успел получить популярность, его владелец, рыбак Кунио Абэ, отправил моллюска в пищу. При этом Абэ отметил, что «очень рад тому, что Япония добралась до 1/8 чемпионата».
Сейчас рыбак поймал нового осьминога, которого назвал Рабио-младший. Тот напророчил Японии победу над Бельгией, но ошибся, и не исключено, что вскоре его отправят вслед за предшественником.