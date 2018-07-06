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Китай готов работать с арабскими странами ради мира на Ближнем Востоке
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Китай готов работать с арабскими странами ради мира на Ближнем Востоке 

РИА Новости 6 июля 2018
ПЕКИН, 6 июл — РИА Новости. Китай готов работать с арабскими странами для поиска правильного пути, способного привести к восстановлению и развитию Ближнего Востока, а также прикладывать совместные усилия для поддержания регионального мира и стабильности, заявил в пятницу помощник министра иностранных дел КНР Чэнь Сяодун.
Чэнь Сяодун в пятницу утром провел пресс-конференцию, посвященную предстоящей 10 июля 8-й министерской встрече Форума китайско-арабского сотрудничества, на церемонии открытия которой с приветственной речью выступит председатель КНР Си Цзиньпин.
"Как постоянный член СБ ООН, Китай продолжительное время играл позитивную и конструктивную роль по поддержанию мира и стабильности на Ближнем Востоке", — заявил дипломат.
Он подчеркнул, что «в настоящий момент Ближний Восток сталкивается с многочисленными вызовами, но мы считаем, что если мы выберем правильное направление, будем идти по верному пути, этот регион сможет преодолеть сложности и добиться восстановления и развития».
"Мы готовы совместно работать с арабскими странами для продвижения мира и развития на Ближнем Востоке, создания сообщества единой судьбы для Китая и арабских стран, внесения большего вклада в создание единой судьбы человечества", — добавил Чэнь Сяодун.
По его словам, предстоящая встреча должна придать новый импульс общим усилиям по развитию и поддержанию мира на Ближнем Востоке.
"Улучшение отношений Китая с арабскими странами благоприятно как для наших государств и региона, так и для всего мира", — сказал он.
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