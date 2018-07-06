В уезде Ляньчэн открывается Китайский парк батата 

Уезд Ляньчэн /пров. Фуцзянь/, 5 июля /Синьхуа/ — 15 июля в ландшафтном парке «Сингуанфэн» поселка Вэньхэн уезда Ляньчэн провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ официально откроется Китайский парк батата. Фотографии Синьхуа/Пэн Чжанцин
Уезд Ляньчэн /пров. Фуцзянь/, 5 июля /Синьхуа/ — 15 июля в ландшафтном парке «Сингуанфэн» поселка Вэньхэн уезда Ляньчэн провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ официально откроется Китайский парк батата. Фотографии Синьхуа/Пэн Чжанцин
Уезд Ляньчэн /пров. Фуцзянь/, 5 июля /Синьхуа/ — 15 июля в ландшафтном парке «Сингуанфэн» поселка Вэньхэн уезда Ляньчэн провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ официально откроется Китайский парк батата. Фотографии Синьхуа/Пэн Чжанцин
Уезд Ляньчэн /пров. Фуцзянь/, 5 июля /Синьхуа/ — 15 июля в ландшафтном парке «Сингуанфэн» поселка Вэньхэн уезда Ляньчэн провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ официально откроется Китайский парк батата. Фотографии Синьхуа/Пэн Чжанцин