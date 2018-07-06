Китай признателен, что Air India изменила на своем сайте место назначения с «Тайваня» на «Китайский Тайбэй»

Пекин, 6 июля / Синьхуа / — То, что авиакомпания Air India изменила на своем официальном сайте географическое название «Тайвань» на «Китайский Тайбэй» заслуживает признания. Об этом в четверг заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Государственная авиакомпания Индии Air India недавно изменила название места назначения с «Тайваня» на «Китайский Тайбэй» на своем официальном сайте.

"Позиция китайского правительства касательно данного вопроса предельно ясна. Она также предельно ясна для Индии и других стран", — заявил Лу Кан на очередной пресс-конференции.

Он заявил, что поступок Индии свидетельствует «об уважении объективного факта, об общем представлении и международном консенсусе, что в мире существует лишь один Китай и Тайвань является его частью».

"Уважение к суверенитету и территориальной целостности Китая, соблюдение законодательства Китая и уважение к чувствам китайских граждан являются основополагающими принципами для любого иностранного предприятия, ведущего хозяйственную деятельность на территории КНР", — отметил он. -0-