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В Улан-Баторе завершился форум по торгово-экономическому сотрудничеству между Монголией и автономным районом Внутренняя Монголия КНР
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В Улан-Баторе завершился форум по торгово-экономическому сотрудничеству между Монголией и автономным районом Внутренняя Монголия КНР 

ИА Синьхуа 6 июля 2018
Улан-Батор, 5 июля /Синьхуа/ — Сегодня здесь завершился форум по торгово-экономическому сотрудничеству между Монголией и автономным районом Внутренняя Монголия КНР. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
На форуме министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар отметил, что Китай является главным торговым и инвестиционным партнером Монголии. При этом автономный район Внутренняя Монголия играет важную роль в расширении торгово-экономического сотрудничества между Монголией и Китаем.
Глава МИД призвал бизнесменов обеих стран к активному участию в проектах, реализуемых в рамках состыковки монгольской программы «Путь развития» с китайской инициативой «Пояса и пути», и программы по созданию экономического коридора между Монголией, Китаем и Россией.
По данным Национального статистического комитета Монголии, в 2017 году товарооборот между Монголией и Китаем составил 3,392 млрд долларов. —0—
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