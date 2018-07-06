В Улан-Баторе завершился форум по торгово-экономическому сотрудничеству между Монголией и автономным районом Внутренняя Монголия КНР

Улан-Батор , 5 июля / Синьхуа / — Сегодня здесь завершился форум по торгово-экономическому сотрудничеству между Монголией и автономным районом Внутренняя Монголия КНР . Об этом сообщает пресс-служба МИД.

На форуме министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар отметил, что Китай является главным торговым и инвестиционным партнером Монголии. При этом автономный район Внутренняя Монголия играет важную роль в расширении торгово-экономического сотрудничества между Монголией и Китаем.

Глава МИД призвал бизнесменов обеих стран к активному участию в проектах, реализуемых в рамках состыковки монгольской программы «Путь развития» с китайской инициативой «Пояса и пути», и программы по созданию экономического коридора между Монголией, Китаем и Россией

По данным Национального статистического комитета Монголии, в 2017 году товарооборот между Монголией и Китаем составил 3,392 млрд долларов. —0—