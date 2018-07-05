В Китае опубликован план по борьбе с бандитизмом 

Пекин, 5 июля /Синьхуа/ — Центральные власти Китая опубликовали план по борьбе с бандитизмом на провинциальном уровне.
Согласно сообщениям Канцелярии ЦК КПК и Канцелярии Госсовета КНР, власти будут наблюдать за низовыми партийными комитетами и правительствами на уровне уездов или деревень, когда к ним поступают наиболее важные дела.
Для проведения кампании создается группа, возглавляемая Политико-юридической комиссией ЦК КПК.
Работа продлится до конце 2019 года, после чего будет проведена переоценка ситуации. —0—