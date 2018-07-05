Ещё
Чжао Кэчжи провел переговоры с главой МВД Узбекистана П. Бобожоновым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чжао Кэчжи провел переговоры с главой МВД Узбекистана П. Бобожоновым 

ИА Синьхуа 5 июля 2018
Пекин, 5 июля /Синьхуа/ — Член Госсовета КНР, министр общественной безопасности Чжао Кэчжи сегодня здесь провел переговоры с министром внутренних дел Узбекистана Пулатом Бобожоновым.
Чжао Кэчжи заявил, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева китайско-узбекские отношения всестороннего стратегического партнерства непрерывно углубляются и развиваются. Он выразил надежду, что стороны будут добросовестно реализовывать договоренности лидеров двух стран, продолжать укрепление механизма сотрудничества в области обеспечения безопасности в рамках строительства «Пояса и пути», наращивать практическое сотрудничество в борьбе с «тремя силами зла», трансграничной преступностью и в усилении подготовки в области законоисполнения, создавать безопасную и стабильную среду для совместного процветания и развития.
П. Бобожонов заявил о намерении усиления сотрудничества в области правоприменения и безопасности, а также защиты безопасности и стабильности в Узбекистане и Китае реальными действиями. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Эксклюзив: Китай и Германия намерены совместно планировать дальнейшее развитие двусторонних отношений -- посол КНР в ФРГ Ши Миндэ Глава МИД Туниса выразил надежду на укрепление сотрудничества с Китаем в рамках "Пояса и пути" Эксперты ожидают дальнейший рост потока китайских туристов в Москву и другие регионы России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузинский пастух убил американских туристов184
В Анапе запретили купаться10
Прилепин заявил об уходе из армии ДНР36
Любовница жестко ответила на уход Данко из семьи21
Правительство отказалось тратиться на лечение рака51
Видео
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
01:42
Прилепин заявил об уходе из армии ДНР
Войска Армия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Другое
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:31
В Анапе запретили купаться
Общество
00:45
Москвичам пообещали ливни, грозы и жару
Погода Новости Москвы
01:42
Названа сумма затрат на «суперуказ» Путина
Экономика
00:48
Грузинский пастух убил американских туристов
Происшествия Путешествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение