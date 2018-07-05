Чжао Кэчжи провел переговоры с главой МВД Узбекистана П. Бобожоновым

Пекин, 5 июля / Синьхуа / — Член Госсовета КНР , министр общественной безопасности Чжао Кэчжи сегодня здесь провел переговоры с министром внутренних дел Узбекистана Пулатом Бобожоновым.

Чжао Кэчжи заявил, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева китайско-узбекские отношения всестороннего стратегического партнерства непрерывно углубляются и развиваются. Он выразил надежду, что стороны будут добросовестно реализовывать договоренности лидеров двух стран, продолжать укрепление механизма сотрудничества в области обеспечения безопасности в рамках строительства «Пояса и пути», наращивать практическое сотрудничество в борьбе с «тремя силами зла», трансграничной преступностью и в усилении подготовки в области законоисполнения, создавать безопасную и стабильную среду для совместного процветания и развития.

П. Бобожонов заявил о намерении усиления сотрудничества в области правоприменения и безопасности, а также защиты безопасности и стабильности в Узбекистане и Китае реальными действиями. —0—