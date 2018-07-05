РК: КНДР призывает к более практичному ускорению межкорейских переговоров

Сеул , 5 июля / Синьхуа / — Как заявило Министерство культуры , спорта и туризма Республики Корея , КНДР призвала РК ускорить межкорейские переговоры более практичным образом. Об этом сообщил в четверг министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гюн в Пхеньяне сопровождающим журналистам после встречи с заместителем председателя ЦК ТПК и заведующим отделом единого фронта ТПК Ким Ен Чхолем.

Чо Мен Гюн находится в Пхеньяне со вторника и возглавляет правительственную и спортивную делегации РК для проведения товарищеского матча по баскетболу с игроками КНДР.

По его словам, Ким Ен Чхоль предложил ему более оперативно и практически готовиться к предстоящему межкорейскому диалогу между двумя сторонами.

Заместитель председателя ЦК ТПК подчеркнул, что Сеул и Пхеньян должны приложить совместные усилия для достижения конкретных, видимых результатов, которые будут признаны населением обеих сторон, путем более быстрого и активного выполнения договоренностей, достигнутых между странами. —0—