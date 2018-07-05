РК: КНДР призывает к более практичному ускорению межкорейских переговоров 

Сеул, 5 июля /Синьхуа/ — Как заявило Министерство культуры, спорта и туризма Республики Корея, КНДР призвала РК ускорить межкорейские переговоры более практичным образом. Об этом сообщил в четверг министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гюн в Пхеньяне сопровождающим журналистам после встречи с заместителем председателя ЦК ТПК и заведующим отделом единого фронта ТПК Ким Ен Чхолем.
Чо Мен Гюн находится в Пхеньяне со вторника и возглавляет правительственную и спортивную делегации РК для проведения товарищеского матча по баскетболу с игроками КНДР.
По его словам, Ким Ен Чхоль предложил ему более оперативно и практически готовиться к предстоящему межкорейскому диалогу между двумя сторонами.
Заместитель председателя ЦК ТПК подчеркнул, что Сеул и Пхеньян должны приложить совместные усилия для достижения конкретных, видимых результатов, которые будут признаны населением обеих сторон, путем более быстрого и активного выполнения договоренностей, достигнутых между странами. —0—