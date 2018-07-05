Посольство КНР подарило партию служебных автомобилей Совместной комиссии по надзору за режимом прекращения огня Мьянмы 

Посол Китая в Мьянме Хун Лян на церемонии передачи заявил, что китайское посольство подарило партию служебных автомобилей в соответствии с запросом мьянманской стороны, чтобы обеспечить транспортное удобство сотрудников комиссии в ходе выполнения задач.
По словам китайского дипломата, комиссия по надзору за режимом прекращения огня играет важную роль в продвижении мирного процесса в стране. Он выразил уверенность в том, что постоянное повышение потенциала данной комиссии помогает в обеспечении устойчивого прекращения огня между заинтересованными сторонами.
Председатель мьянманской комиссии в свою очередь отметил, что китайская сторона на протяжении длительного времени оказывала Мьянме помощь в различных формах в содействии мирному процессу страны, и подаренные китайским посольством автомобили будут в значительном степени помогать комиссии в выполнении ее задач. —0—