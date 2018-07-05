Посольство КНР подарило партию служебных автомобилей Совместной комиссии по надзору за режимом прекращения огня Мьянмы

Посол Китая Мьянме Хун Лян на церемонии передачи заявил, что китайское посольство подарило партию служебных автомобилей в соответствии с запросом мьянманской стороны, чтобы обеспечить транспортное удобство сотрудников комиссии в ходе выполнения задач.

По словам китайского дипломата, комиссия по надзору за режимом прекращения огня играет важную роль в продвижении мирного процесса в стране. Он выразил уверенность в том, что постоянное повышение потенциала данной комиссии помогает в обеспечении устойчивого прекращения огня между заинтересованными сторонами.

Председатель мьянманской комиссии в свою очередь отметил, что китайская сторона на протяжении длительного времени оказывала Мьянме помощь в различных формах в содействии мирному процессу страны, и подаренные китайским посольством автомобили будут в значительном степени помогать комиссии в выполнении ее задач. —0—