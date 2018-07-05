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Безвизовый режим между Беларусью и Китаем заработает 10 августа
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Безвизовый режим между Беларусью и Китаем заработает 10 августа 

Российская Газета 5 июля 2018
Фото: Российская Газета
Проще и доступнее станут взаимные поездки жителей Беларуси и Китая после вступления в силу с 10 августа Соглашения о безвизовом режиме между обеими странами. Об этом сообщил в Twitter белорусский посол в КНР Кирилл Рудый, которого цитирует БЕЛТА.
"С 10 августа 2018 года вступает в силу соглашение о взаимном 30-дневном безвизовом режиме между Беларусью и Китаем", — информирует посол. Он подтвердил, что китайская сторона ратифицировала соглашение. Беларусь также уже ратифицировала межправительственное соглашение с Китайской Народной Республикой о взаимном безвизовом режиме для владельцев общегражданских паспортов. Соответствующий закон был официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Белорусы смогут находиться в Китае без визы до 30 дней в одной поездке, но не более 90 дней в году. Такое же правило будет действовать и для китайских граждан. Если человек захочет оставаться в стране более 30 дней: заниматься учебной, профессиональной деятельностью, ему понадобится получать специальную визу.
В безвизовый режим заложены частные поездки, бизнес-командировки, туристические поездки. Межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов, как уже сообщал «СОЮЗ», было заключено 10 июня в Циндао во время рабочего визита президента Беларуси в КНР. С подписанием документа Беларусь оказалась в числе тех стран Европы, у которых установлен безвизовый режим с Китаем.
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