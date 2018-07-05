Безвизовый режим между Беларусью и Китаем заработает 10 августа

Проще и доступнее станут взаимные поездки жителей Беларуси Китая после вступления в силу с 10 августа Соглашения о безвизовом режиме между обеими странами. Об этом сообщил в Twitter белорусский посол в КНР Кирилл Рудый, которого цитирует БЕЛТА.

"С 10 августа 2018 года вступает в силу соглашение о взаимном 30-дневном безвизовом режиме между Беларусью и Китаем", — информирует посол. Он подтвердил, что китайская сторона ратифицировала соглашение. Беларусь также уже ратифицировала межправительственное соглашение с Китайской Народной Республикой о взаимном безвизовом режиме для владельцев общегражданских паспортов. Соответствующий закон был официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Белорусы смогут находиться в Китае без визы до 30 дней в одной поездке, но не более 90 дней в году. Такое же правило будет действовать и для китайских граждан. Если человек захочет оставаться в стране более 30 дней: заниматься учебной, профессиональной деятельностью, ему понадобится получать специальную визу.