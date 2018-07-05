Комментарий: сотрудничество 16+1 принесло ощутимые выгоды для Европы

Анализируя его результаты, становится очевидно, что сотрудничество 16+1 — платформа, совместно запущенная Китаем и странами ЦВЕ в 2012 году, — принесло ощутимые выгоды для Европы. Прежде всего, углубляются торговые отношения между Китаем и странами ЦВЕ, к которым относятся 11 государств-членов Европейского союза

По данным китайской таможни, объем товарооборота между двумя сторонами в 2017 году составил 67,98 млрд долларов США, увеличившись на 15,9 проц. в годовом исчислении. Темпы роста оказались немного быстрее, чем между Китаем и ЕС /15,5 проц. /. Кроме того, они также опередили общий темп роста внешней торговли Китая, который составил 14,2 проц.

Эти данные ясно показывают, что в то время когда Европа находится на тернистом пути к экономическому восстановлению, сотрудничество 16+1 играет позитивную роль.

Еще одним достоинством этого механизма является то, что он обеспечивает тесную взаимосвязь между обширными территориями Евразии.

Страны ЦВЕ, расположенные в самом центре Евразии, служат важными транзитными пунктами. На фоне сотрудничества 16+1, а также инициативы «Пояс и путь», взаимосвязь между Китаем и Европой значительно усилилась.

В этом отношении ведущую роль играют грузовые поезда Китай-Европа. По данным Китайской железнодорожной корпорации, по состоянию на середину апреля 2018 года по направлению Китай-Европа было отправлено в общей сложности 7891 грузовой поезд.

Железнодорожная сеть связала 43 китайских города с 42 европейскими городами в 14 странах. Кроме того, китайско-европейские грузовые перевозки становятся более сбалансированными и устойчивыми, поскольку поезда, возвращающиеся из Европы, загружаются более разнообразными и высококачественными товарами.

Еще одним привлекательным преимуществом механизма сотрудничества 16+1 является взаимовыгодное партнерство.

Ярким примером служит Смедеревский металлургический комбинат — национальная гордость Сербии . Завод, который на протяжении семи лет находился в сложной ситуации, наконец, начал приносить прибыль в конце 2016 года, всего через восемь месяцев после того, как китайская компания HeSteel Group инвестировала в него свои средства. Это помогло не только сохранить около 5 тыс. рабочих мест, но и увеличить доходы рабочих одновременно с ростом объемов производства и продаж.

И последнее, но не менее важное: Китай является убежденным сторонником европейской интеграции. Он не намерен использовать платформу сотрудничества 16+1 в качестве геополитического инструмента для раскола ЕС, чего опасаются некоторые европейцы.

Сербский эксперт по международным отношениям Живадин Йованович считает, что Европа разделена по многим различным направлениям, но она должна находить проблемы в своих рядах, вместо того чтобы скептически смотреть на Китай. По его словам, у Китая нет традиции разделять других, чтобы управлять ими.

В основе опасений ЕС лежит неравномерное развитие союза со странами ЦВЕ, отстающими от стран Западной и Северной Европы с точки зрения социального и экономического развития. Это на протяжении многих лет вызывает горячие дискуссии о «многоскоростной» или «двухскоростной» Европе.

Во время своего майского визита в Германию член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что сотрудничество 16+1 способствует сокращению разрыва внутри ЕС. Он также подчеркнул, что разделенный и слабый Европейский союз не в интересах Китая.

Плодотворные результаты механизма сотрудничества 16+1 в полной мере доказали, что платформа является благом для Европы. А предстоящая седьмая встреча Ли Кэцяна с лидерами стран ЦВЕ только добавит убедительности этому факту. —0—