РК и КНДР договорились совместно бороться с вредителями и болезнями леса в приграничных районах

Сеул , 5 июля / Синьхуа / — В четверг Министерство по делам национального объединения Республики Корея заявило, что РК и КНДР договорились совместно бороться с болезнями леса и вредителями в районах вблизи межкорейской границы.

Соглашение было достигнуто после того, как в среду делегаты обеих сторон провели рабочие переговоры в пограничной деревне Пханмунджом.

В рамках совместного заявления Сеул и Пхеньян договорились о совместных действиях по борьбе с болезнями и вредителями лесов в районе межкорейской границы, а также районах, нуждающихся в работе по борьбе с вредителями.

Для осуществления сотрудничества в борьбе с болезнями лесов и вредителями обе стороны посетят эти районы в середине июля. —0—