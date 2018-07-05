РК и КНДР договорились совместно бороться с вредителями и болезнями леса в приграничных районах 

Сеул, 5 июля /Синьхуа/ — В четверг Министерство по делам национального объединения Республики Корея заявило, что РК и КНДР договорились совместно бороться с болезнями леса и вредителями в районах вблизи межкорейской границы.
Соглашение было достигнуто после того, как в среду делегаты обеих сторон провели рабочие переговоры в пограничной деревне Пханмунджом.
В рамках совместного заявления Сеул и Пхеньян договорились о совместных действиях по борьбе с болезнями и вредителями лесов в районе межкорейской границы, а также районах, нуждающихся в работе по борьбе с вредителями.
Для осуществления сотрудничества в борьбе с болезнями лесов и вредителями обе стороны посетят эти районы в середине июля. —0—