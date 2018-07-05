Ещё
Делегация Китайского общества по изучению прав человека посетила Великобританию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Делегация Китайского общества по изучению прав человека посетила Великобританию 

ИА Синьхуа 5 июля 2018
Лондон, 5 июля /Синьхуа/ — Делегация Китайского общества по изучению прав человека во главе с заместителем председателя общества, ректором Юго-западного политико-юридического университета Китая Фу Цзытаном 30 июня — 3 июля совершила визит в Великобританию.
В ходе пребывания делегация провела углубленный обмен мнениями с британскими чиновниками, представителями аналитических центров и исследовательских институтов, а также экспертами в области права. Члены делегации рассказали о достижениях в области развития защиты прав человека в Китае за последние 40 лет с начала проведения в Китае политики реформ и открытости, подчеркнув, что Коммунистическая партия Китая и китайское правительство придают большое значение защите прав человека, постоянно укрепляют правовую основу защиты прав человека и обращают внимание на всестороннее и скоординированное развитие экономических, социальных и культурных прав и гражданских политических прав. После 40 лет неустанных усилий защита прав человека в Китае добилась больших успехов.
Представители британской стороны отметили, что визит китайской делегации в Великобританию углубил их понимание Китая. Британская сторона высоко оценила достижения Китая в борьбе с нищетой и выразила надежду на проведение более обширных и углубленных обсуждений с Китаем в области прав человека.
4 июля делегация отправилась в Грецию с визитом. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Эксклюзив: Китай и Германия намерены совместно планировать дальнейшее развитие двусторонних отношений -- посол КНР в ФРГ Ши Миндэ Глава МИД Туниса выразил надежду на укрепление сотрудничества с Китаем в рамках "Пояса и пути" Эксперты ожидают дальнейший рост потока китайских туристов в Москву и другие регионы России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузинский пастух убил американских туристов185
В Анапе запретили купаться9
Прилепин заявил об уходе из армии ДНР39
Любовница жестко ответила на уход Данко из семьи21
Правительство отказалось тратиться на лечение рака53
Видео
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Другое
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:31
В Анапе запретили купаться
Общество
00:45
Москвичам пообещали ливни, грозы и жару
Погода Новости Москвы
01:42
Названа сумма затрат на «суперуказ» Путина
Экономика
00:48
Грузинский пастух убил американских туристов
Происшествия
00:46
ЕС опубликовал решение о санкциях против РФ
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение