Делегация Китайского общества по изучению прав человека посетила Великобританию

Лондон, 5 июля / Синьхуа / — Делегация Китайского общества по изучению прав человека во главе с заместителем председателя общества, ректором Юго-западного политико-юридического университета Китая Фу Цзытаном 30 июня — 3 июля совершила визит в Великобританию

В ходе пребывания делегация провела углубленный обмен мнениями с британскими чиновниками, представителями аналитических центров и исследовательских институтов, а также экспертами в области права. Члены делегации рассказали о достижениях в области развития защиты прав человека в Китае за последние 40 лет с начала проведения в Китае политики реформ и открытости, подчеркнув, что Коммунистическая партия Китая и китайское правительство придают большое значение защите прав человека, постоянно укрепляют правовую основу защиты прав человека и обращают внимание на всестороннее и скоординированное развитие экономических, социальных и культурных прав и гражданских политических прав. После 40 лет неустанных усилий защита прав человека в Китае добилась больших успехов.

Представители британской стороны отметили, что визит китайской делегации в Великобританию углубил их понимание Китая. Британская сторона высоко оценила достижения Китая в борьбе с нищетой и выразила надежду на проведение более обширных и углубленных обсуждений с Китаем в области прав человека.