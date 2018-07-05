Эксперт назвал «железобетонное правило» для диалога с Северной Кореей

Япония заявила о перезагрузке отношений с КНДР . В стране готовы «сделать шаг к началу новых отношений с Северной Кореей», заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

В своей речи на брифинге он даже похвалил северокорейского лидера Ким Чен Ына , у которого есть «решимость», чтобы наладить взаимодействие между странами.

Геворг Мирзаян. Ранее японцы занимали крайне жесткую позицию по северокорейскому вопросу и резко критиковали главу КНДР, считая его серьёзной угрозой безопасности в Азии. Смягчая риторику, Токио следует примеру других мировых держав, которые уже решились на нормализацию отношений с КНДР, констатирует доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ

Global Look Press/AFLO/Lee Jae-Won «Есть железобетонное правило, которое гласит: если ты не можешь кого-то уничтожить, тебе приходится с ним договариваться. В США осознали, что изменить северокорейский режим с помощью силы не получится. Чтобы решить северокорейскую проблему и добиться безопасности на Корейском полуострове, нужно стимулировать смену режима в виде эволюции этого режима, через экономическую модернизацию. Экономический рост приводит к увеличению среднего класса, что является условием демократизации страны. Такая эволюция в свое время произошла в Южной Корее», — объяснил в беседе с News.ru Геворг Мирзаян

В этой ситуации Япония, заняв непримиримую позицию, оказывается в дипломатической изоляции и теряет возможность лоббировать свои интересы. «Но Япония, к большому сожалению, сама себя загнала в угол. Японцы раньше выставляли целый ряд условий для начала диалога с КНДР: прекращение северокорейских ядерных испытаний; воссоединение с семьями японцев, женатых на кореянках; и, самое главное, возвращение на родину похищенных спецслужбами граждан Японии. Премьер-министр, который пойдет на нормализацию отношений с Ким Чен Ыном без решения данного вопроса, подвергнется остракизму в своей стране», — говорит Мирзаян.

Сейчас японцы пытаются найти компромисс, но фундаментального перелома в отношениях Токио и Пхеньяна пока нет, констатировал эксперт.

Раздор между Японией и КНДР повлекли похищения японских граждан северокорейскими спецслужбами. Агентам КНДР нужны были наставники для обучения японскому языку и японским традициям. В 2002 году в КНДР признали, что похитили 13 японцев. Пятерым из них было разрешено вернуться на родину. Остальные восемь человек, по данным Пхеньяна, умерли. Однако японские власти ставят под сомнение это утверждение. В Токио не исключают, что пленниками КНДР могли стать до 80 японских подданных.