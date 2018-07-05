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Открыта авиалиния Нанкин — Шэньян — Маньчжоули
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Открыта авиалиния Нанкин — Шэньян — Маньчжоули 

ИА Синьхуа 5 июля 2018
Шэньян, 5 июля /Синьхуа/ — Китайская авиакомпания Juneyao Airlines в сотрудничестве с международным аэропортом Таосянь города Шэньян /провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай/ накануне открыла авиалинию Нанкин /пров. Цзянсу, Восточный Китай/ — Шэньян — Маньчжоули /Внутренняя Монголия, Северный Китай/.
Авиарейс по новому маршруту выполняется самолетом А321 раз в день в оба конца. В 11:35 самолет вылетает из Нанкина в Шэньян, в 14:50 — из Шэньяна в Маньчжоули. В обратном направлении самолет в 18:00 вылетает из Маньчжоули в Шэньян, в 20:55 — из Шэньяна в Нанкин.
Город Маньчжоули расположен в глубинном районе степи Хулун-Буир и обладает уникальными природными условиями для развития туризма. Он также утвержден Госсоветом КНР в качестве важной государственной экспериментальной зоны развития и открытости и экспериментальной зоны приграничного туризма.
Открытие новой авиалинии будет содействовать развитию коммерческих и туристических связей между тремя городами. -0-
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