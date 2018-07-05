Открыта авиалиния Нанкин — Шэньян — Маньчжоули

Шэньян , 5 июля / Синьхуа / — Китайская авиакомпания Juneyao Airlines в сотрудничестве с международным аэропортом Таосянь города Шэньян /провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай / накануне открыла авиалинию Нанкин /пров. Цзянсу, Восточный Китай/ — Шэньян — Маньчжоули /Внутренняя Монголия , Северный Китай/.

Авиарейс по новому маршруту выполняется самолетом А321 раз в день в оба конца. В 11:35 самолет вылетает из Нанкина в Шэньян, в 14:50 — из Шэньяна в Маньчжоули. В обратном направлении самолет в 18:00 вылетает из Маньчжоули в Шэньян, в 20:55 — из Шэньяна в Нанкин.

Город Маньчжоули расположен в глубинном районе степи Хулун-Буир и обладает уникальными природными условиями для развития туризма. Он также утвержден Госсоветом КНР в качестве важной государственной экспериментальной зоны развития и открытости и экспериментальной зоны приграничного туризма.

Открытие новой авиалинии будет содействовать развитию коммерческих и туристических связей между тремя городами. -0-