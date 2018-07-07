В Китае прошёл международный симпозиум по предотвращению гонки вооружений в космосе

Россией и ООН. В Пекине завершился международный симпозиум по вопросам предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, совместно организованный Китаем

Участниками этого мероприятия стали представители 20 с лишним стран, китайских и иностранных аналитических центров.

В ходе симпозиума основное внимание уделялось обсуждению текущей ситуации в области космической безопасности, существующих угроз и выработки соответствующих международных правовых актов.

Как заявил помощник главы МИД КНР Чжан Ханьхуэй, космическая безопасность — это вопрос, который затрагивает интересы развития и безопасности всех стран.

При этом он подчеркнул, что совместные усилия международного сообщества необходимы для того, чтобы дать отпор вызовам космической безопасности и угрозам милитаризации космоса, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Китае началось строительство обсерватории для наблюдения за космическим излучением.

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