Ещё
В Китае прошёл международный симпозиум по предотвращению гонки вооружений в космосе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае прошёл международный симпозиум по предотвращению гонки вооружений в космосе 

Свободная пресса 7 июля 2018
В Пекине завершился международный симпозиум по вопросам предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, совместно организованный Китаем, Россией и ООН.
Участниками этого мероприятия стали представители 20 с лишним стран, китайских и иностранных аналитических центров.
В ходе симпозиума основное внимание уделялось обсуждению текущей ситуации в области космической безопасности, существующих угроз и выработки соответствующих международных правовых актов.
Как заявил помощник главы МИД КНР Чжан Ханьхуэй, космическая безопасность — это вопрос, который затрагивает интересы развития и безопасности всех стран.
При этом он подчеркнул, что совместные усилия международного сообщества необходимы для того, чтобы дать отпор вызовам космической безопасности и угрозам милитаризации космоса, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Китае началось строительство обсерватории для наблюдения за космическим излучением.
Новости Китая: Эксперт: китайская космонавтика принесет много сюрпризов
О традициях, инновационных и военных разработках, событиях и жизни в Китае читайте в специальной теме «Свободной Прессы» — Китай сегодня
Свободная пресса: последние новости
Президент Филиппин уйдёт в отставку, если ему докажут существование Бога Помпео назвал дату встречи с КНДР по передаче останков американских солдат Китайские археологи обнаружили комплекс древнейших захоронений
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузинский пастух убил американских туристов184
В Анапе запретили купаться10
Прилепин заявил об уходе из армии ДНР36
Любовница жестко ответила на уход Данко из семьи21
Правительство отказалось тратиться на лечение рака51
Видео
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
01:42
Прилепин заявил об уходе из армии ДНР
Войска Армия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Другое
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:31
В Анапе запретили купаться
Общество
00:45
Москвичам пообещали ливни, грозы и жару
Погода Новости Москвы
01:42
Названа сумма затрат на «суперуказ» Путина
Экономика
00:48
Грузинский пастух убил американских туристов
Происшествия Путешествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение