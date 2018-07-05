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Эксклюзив: страны Центральной и Восточной Европы являются важными партнерами в рамках "Пояса и пути" — посол КНР в Болгарии
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Эксклюзив: страны Центральной и Восточной Европы являются важными партнерами в рамках "Пояса и пути" — посол КНР в Болгарии 

ИА Синьхуа 5 июля 2018
София, 5 июля /Синьхуа/ — Страны Центральной и Восточной Европы являются важными партнерами в рамках строительства «Пояса и пути», а их сотрудничество с Китаем в формате «16 плюс 1» — важной составляющей китайско-европейского всестороннего стратегического партнерства и полезным дополнением к нему. Об этом заявил посол Китая в Болгарии Чжан Хайчжоу в эксклюзивном интервью в преддверии официального визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Болгарию и его участия в 7-й встрече руководителей Китая и стран Центральной и Восточной Европы.
Чжан Хайчжоу отметил, что в этом году отмечаются 5-я годовщина выдвижения инициативы «Пояс и путь», 40-летие начала политики реформ и открытости в Китае, а также 15-я годовщина установления всестороннего стратегического партнерства между КНР и ЕС. На этом фоне премьер Госсовета КНР Ли Кэцян отправится в Софию на 7-ю встречу руководителей Китая и стран Центральной и Восточной Европы для совместного содействия углубленному развитию сотрудничества в формате «16 плюс 1». Ожидается, что на предстоящей встрече будут приняты новые концепции и предприняты новые шаги в таких сферах взаимодействия, как транспортно-коммуникационная взаимосвязанность, торговля, инвестиции, инновации, финансы, культура и межрегиональные обмены. Посол выразил уверенность в полном успехе и больших достижениях встречи.
Дипломат указал, что ускоренное развитие стран Центральной и Восточной Европы способствует сбалансированному социально-экономическому развитию всей Европы, а также содействует интеграции Евросоюза и Европы. Он подчеркнул, что сотрудничество в формате «16 плюс 1» является важной составляющей китайско-европейских отношений, полезным дополнением к их всестороннему стратегическому партнерству, приоритетным пространством для практического продвижения китайско-европейских партнерских отношений в четырех ключевых сферах — обеспечение мира, экономический рост, проведение реформ и продвижение прогресса цивилизаций, а также важной опорой для строительства Китаем и Европой сообщества с единой судьбой.
"Сотрудничество в формате «16 плюс 1» в качестве успешной практики продвижения архитектоники открытости Китая на всех направлениях и строительства сообщества с единой судьбой для всего человечества поможет Китаю усовершенствовать региональное взаимодействие, диверсифицировать его формы и обогатить содержание", — добавил посол. —0—
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