В лаосском городе Луангпхабанг прошел детский концерт чтения китайских канонических текстов

Луангпхабанг / Лаос /, 4 июля / Синьхуа / — Китайско-лаосский концерт чтения китайских канонических текстов, организованный ведомствами регионального уровня Китая и Лаоса, прошел сегодня в Луангпхабанге — знаменитом лаосском городе с богатой историей и культурой.

Гуансийская народная радиостанция отправила в Луангпхабанг 6 школьников-ведущих из Наньнина /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/.

Они вместе с более чем 20 учениками местной школы «Синьхуа» провели концерт для 300 с лишним гостей из двух стран, в ходе которого прочитали вслух китайские тексты и исполнили китайские национальные танцы.

Луангпхабанг /Лаос/, 4 июля /Синьхуа/ — Китайско-лаосский концерт чтения китайских канонических текстов, организованный ведомствами регионального уровня Китая и Лаоса, прошел сегодня в Луангпхабанге — знаменитом лаосском городе с богатой историей и культурой.

Гуансийская народная радиостанция отправила в Луангпхабанг 6 школьников-ведущих из Наньнина /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/.

Они вместе с более чем 20 учениками местной школы «Синьхуа» провели концерт для 300 с лишним гостей из двух стран, в ходе которого прочитали вслух китайские тексты и исполнили китайские национальные танцы.

Луангпхабанг /Лаос/, 4 июля /Синьхуа/ — Китайско-лаосский концерт чтения китайских канонических текстов, организованный ведомствами регионального уровня Китая и Лаоса, прошел сегодня в Луангпхабанге — знаменитом лаосском городе с богатой историей и культурой.

Гуансийская народная радиостанция отправила в Луангпхабанг 6 школьников-ведущих из Наньнина /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/.

Они вместе с более чем 20 учениками местной школы «Синьхуа» провели концерт для 300 с лишним гостей из двух стран, в ходе которого прочитали вслух китайские тексты и исполнили китайские национальные танцы.

Луангпхабанг /Лаос/, 4 июля /Синьхуа/ — Китайско-лаосский концерт чтения китайских канонических текстов, организованный ведомствами регионального уровня Китая и Лаоса, прошел сегодня в Луангпхабанге — знаменитом лаосском городе с богатой историей и культурой.

Гуансийская народная радиостанция отправила в Луангпхабанг 6 школьников-ведущих из Наньнина /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/.

Они вместе с более чем 20 учениками местной школы «Синьхуа» провели концерт для 300 с лишним гостей из двух стран, в ходе которого прочитали вслух китайские тексты и исполнили китайские национальные танцы.