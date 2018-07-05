В Китае создадут поезд на магнитной подушке нового поколения

Китае разрабатывается средне— и низкоскоростной поезд на магнитной подушке нового поколения. Ожидается, что первый такой поезд будет сдан в эксплуатацию уже в июне 2019 года.

Поезд, максимальная скорость движения которого составит 120 км в час, будет характеризоваться более высокой вибростойкостью и звукоизолирующей эффективностью, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.

Составы нового поколения будут курсировать по первой в стране специальной средне— и низкоскоростной туристической линии с магнитной подвеской, которая отличается низкой себестоимостью строительства, коротким строительным циклом, сильной подъемопреодолеваемостью, малым радиусом поворота, а также высокой безопасностью для экологической среды и пассажиров.

Кроме того, она является хорошим выбором для решения проблемы транспорта в городских районах, туристических зонах и преодоления расстояния между городами, которые находятся недалеко друг от друга.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Китай создаст высокоскоростной поезд последнего поколения на магнитной подушке

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