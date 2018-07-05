В Монголии запущен первый завод по производству и переработке кремния

Улан-Батор , 4 июля / Синьхуа / — В юго-восточном аймаке Дорноговь введен в эксплуатацию первый в стране завод по производству и переработке кремния, сообщает сегодня пресс-служба правительства Монголии Объект построен на средства дочерней компании японской корпорации Megatech. Он будет перерабатывать 200-400 тонн кремния в месяц, говорится в сообщении министерства горнорудной и тяжелой промышленности Монголии. Республику Корея и В компании корпорации Megatech отметили, что в ближайшее время планируется увеличить производственные мощности завода для экспорта кремния в Китай Японию . —0—