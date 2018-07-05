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В Монголии запущен первый завод по производству и переработке кремния
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В Монголии запущен первый завод по производству и переработке кремния 

ИА Синьхуа 5 июля 2018
Улан-Батор, 4 июля /Синьхуа/ — В юго-восточном аймаке Дорноговь введен в эксплуатацию первый в стране завод по производству и переработке кремния, сообщает сегодня пресс-служба правительства Монголии.
Объект построен на средства дочерней компании японской корпорации Megatech. Он будет перерабатывать 200-400 тонн кремния в месяц, говорится в сообщении министерства горнорудной и тяжелой промышленности Монголии.
В компании корпорации Megatech отметили, что в ближайшее время планируется увеличить производственные мощности завода для экспорта кремния в Китай, Республику Корея и Японию. —0—
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