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Китай намерен укреплять сферу занятости населения
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Китай намерен укреплять сферу занятости населения 

ИА Синьхуа 5 июля 2018
Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — Китайское правительство примет конкретные меры для роста и развития занятости населения, где в фокусную группу войдут выпускники высших учебных заведений, ветераны, работники, попавшие под сокращение. Это решение принято на заседании Госсовета КНР под председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.
"Обеспечение устойчивой занятости имеет первостепенную важность для экономического развития", — сказал Ли Кэцян.
По его словам, с ростом экономики в последние годы численность занятых увеличилась. Тем не менее, трудовая занятость должна занимать первые позиции в повестке правительства для создания новых рабочих мест и улучшения структуры занятости. —0—
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