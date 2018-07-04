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МИД КНР: очернение китайско-африканского сотрудничества обречено на провал
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МИД КНР: очернение китайско-африканского сотрудничества обречено на провал 

ИА Синьхуа 4 июля 2018
Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — В связи с недавними спекуляциями ряда западных стран по вопросам долговых обязательств африканских стран и очернением китайско-африканского сотрудничества помощник министра иностранных дел КНР Чэнь Сяодун сегодня заявил, что результаты китайско-африканского сотрудничества видны и ощутимы, клевета и очернение обречены на провал. Китай искренне надеется, что эти страны будут делать больше реальных дел, чтобы вносить больший вклад в развитие Африки, а не наоборот.
На открытии 7-го заседания китайско-африканского форума мозговых центров в ответ на упреки отдельных западных стран в том, что «китайские кредиты усиливают долговое бремя африканских стран», и «Китай финансами захватывает суверенитет африканских стран», Чэнь Сяодун сказал, что Китай придает большое значение вопросу устойчивости долговых обязательств Африки, с ответственностью подходит к вопросу предоставления африканским странам инвестиций и финансирования, полностью регулирует риски, связанные с предоставлением кредитов. Также Китай с пониманием ситуации находит способы помочь Африке в предотвращении рисков, связанных с долговыми обязательствами, уменьшении давления, вызываемого обслуживанием долгов, а также активно поощряет увеличение прямых инвестиций китайских компаний в Африке
Дипломат заявил, что в сентябре Пекин готовится принять участников саммита Форума по китайско-африканскому сотрудничеству, в настоящее время успешно проводится подготовительная работа. Китай уверен, что благодаря совместным усилиям Китая и стран Африки пекинский саммит станет торжественным историческим событием и важной вехой в развитии китайско-африканских отношений.
Китайско-африканский форум мозговых центров является важным подфорумом в рамках Форума по китайско-африканскому сотрудничеству. Он продлится два дня. Для участия в нем прибыло более 300 экспертов и представителей СМИ из Китая и стран-участниц Форума по китайско-африканскому сотрудничеству. —0—
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