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Ли Кэцян провел телефонную беседу с председателем Еврокомиссиии Ж. -К. Юнкером
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Ли Кэцян провел телефонную беседу с председателем Еврокомиссиии Ж. -К. Юнкером 

ИА Синьхуа 4 июля 2018
Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сегодня во второй половине дня по инициативе европейской стороны провел телефонную беседу с председателем Еврокомиссиии Жан-Клодом Юнкером.
Ли Кэцян заявил, что Китай надеется в скором времени провести новый раунд встречи руководителей Китая и ЕС, в ходе которой совместно с ЕС обменяться мнениями по вопросам развития китайско-европейских отношений и представляющим взаимный интерес международным и региональным вопросам, усердно содействовать достижению реальных результатов в области переговоров по инвестиционному соглашению Китая и ЕС, по вопросам борьбы с изменениями климата, совместно защищать принципы мультилатерализма, содействовать поощрению свободы торговли и инвестиций, отстаивать мир, стабильность и развитие в мире.
В связи с предстоящей 7-й встречей лидеров Китая и стран Центральной и Восточной Европы Ли Кэцян отметил, что Китай решительно поддерживает процесс европейской интеграции, а также сплоченность, стабильность и развитие ЕС. Сотрудничество в формате 16+1 является открытой, прозрачной и инклюзивной трансрегиональной платформой сотрудничества, а также важной составной частью и эффективным дополнением отношений Китай-ЕС. Ли Кэцян приветствовал активное участие европейских компаний в сотрудничестве в формате 16+1 для реализации взаимной выгоды.
Ж. -К. Юнкер заявил, что Евросоюз надеется во время 20-й встречи лидеров ЕС и Китая совместно с китайской стороной громко заявить о поддержке принципов мультилатерализма и свободной торговли, усилить контакты и координацию по вопросам переговоров по инвестиционному соглашению ЕС и Китая, изменениям климата, авиации и другим темам, чтобы содействовать высокой результативности предстоящей встречи. ЕС занимает открытую позицию по поводу сотрудничества в формате 16+1, соблюдающего торговую политику ЕС, отметил Ж. -К. Юнкер. —0—
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