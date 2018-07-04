Ли Кэцян провел телефонную беседу с председателем Еврокомиссиии Ж. -К. Юнкером

Ли Кэцян заявил, что Китай надеется в скором времени провести новый раунд встречи руководителей Китая и ЕС , в ходе которой совместно с ЕС обменяться мнениями по вопросам развития китайско-европейских отношений и представляющим взаимный интерес международным и региональным вопросам, усердно содействовать достижению реальных результатов в области переговоров по инвестиционному соглашению Китая и ЕС, по вопросам борьбы с изменениями климата, совместно защищать принципы мультилатерализма, содействовать поощрению свободы торговли и инвестиций, отстаивать мир, стабильность и развитие в мире.

В связи с предстоящей 7-й встречей лидеров Китая и стран Центральной и Восточной Европы Ли Кэцян отметил, что Китай решительно поддерживает процесс европейской интеграции, а также сплоченность, стабильность и развитие ЕС. Сотрудничество в формате 16+1 является открытой, прозрачной и инклюзивной трансрегиональной платформой сотрудничества, а также важной составной частью и эффективным дополнением отношений Китай-ЕС. Ли Кэцян приветствовал активное участие европейских компаний в сотрудничестве в формате 16+1 для реализации взаимной выгоды.

Ж. -К. Юнкер заявил, что Евросоюз надеется во время 20-й встречи лидеров ЕС и Китая совместно с китайской стороной громко заявить о поддержке принципов мультилатерализма и свободной торговли, усилить контакты и координацию по вопросам переговоров по инвестиционному соглашению ЕС и Китая, изменениям климата, авиации и другим темам, чтобы содействовать высокой результативности предстоящей встречи. ЕС занимает открытую позицию по поводу сотрудничества в формате 16+1, соблюдающего торговую политику ЕС, отметил Ж. -К. Юнкер. —0—