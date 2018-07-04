Матвиенко оценила мощь «Шанхайской восьмерки»

Матвиенко оценила экономическую мощь «Шанхайской восьмерки»

Делегация российских парламентариев во главе с Матвиенко находится в эти дни с официальным визитом в Китае . В среду состоялось четвертое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР. В ходе закрытия заседания Матвиенко привела в качестве примера конструктивной деятельности двух стран их участие в работе ШОС.

"О Шанхайской организации хочу сказать особо. После присоединения к ШОС Индии и Пакистана наша организация по существу трансформировалась в "Шанхайскую восьмерку", — заявила Матвиенко.

Она отметила, что на ШОС теперь приходится две трети территории Евразии, где проживает 44% населения планеты.

"Совокупная экономическая мощь Шанхайской организации в прошлом году практически сравнялась с так называемой "семеркой", а у ШОС в запасе есть еще 10 потенциальных членов", — указала спикер СФ.

В будущем ШОС, по ее словам, "не только будет способна создать прочный барьер безопасности для своих членов, по-новому взглянуть на экономическое взаимодействие, навести мосты для культурного сотрудничества, но и создать основы нового финансово-экономического миропорядка без гегемонии кого бы то ни было".