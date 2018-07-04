Ещё
Матвиенко оценила мощь «Шанхайской восьмерки»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Матвиенко оценила экономическую мощь «Шанхайской восьмерки» 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Шанхайская организация сотрудничества после вхождения в состав организации Индии и Пакистана трансформировалась в "Шанхайскую восьмерку", совокупная экономическая мощь которой практически сравнялась с "Большой семеркой".
Делегация российских парламентариев во главе с Матвиенко находится в эти дни с официальным визитом в Китае. В среду состоялось четвертое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР. В ходе закрытия заседания Матвиенко привела в качестве примера конструктивной деятельности двух стран их участие в работе ШОС.
"О Шанхайской организации хочу сказать особо. После присоединения к ШОС Индии и Пакистана наша организация по существу трансформировалась в "Шанхайскую восьмерку", — заявила Матвиенко.
Она отметила, что на ШОС теперь приходится две трети территории Евразии, где проживает 44% населения планеты.
"Совокупная экономическая мощь Шанхайской организации в прошлом году практически сравнялась с так называемой "семеркой", а у ШОС в запасе есть еще 10 потенциальных членов", — указала спикер СФ.
В будущем ШОС, по ее словам, "не только будет способна создать прочный барьер безопасности для своих членов, по-новому взглянуть на экономическое взаимодействие, навести мосты для культурного сотрудничества, но и создать основы нового финансово-экономического миропорядка без гегемонии кого бы то ни было".
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии4  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»129
Москва ушла под воду23
Савченко избили в Киеве68
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло26
У россиян появится новый вид заработка15
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение