Ещё
МЧС готово помочь в спасении школьников в Таиланде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС готово помочь в спасении школьников из пещеры в Таиланде 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: AFP 2018 / Lillian Suwanrumpha
МЧС РФ готово оказать помощь в спасении школьников, заблокированных в затопленной пещере в Таиланде, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства.
Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Теперь спасателям предстоит вывести их на поверхность.
"МЧС РФ готово оказать необходимую помощь тайским коллегам в операции по спасению детей, запертых в пещере. В случае официального обращения властей Королевства Таиланд российские спасатели будут направлены для участия в спасательной операции", — сказали в пресс-службе.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузинский пастух убил американских туристов178
Любовница жестко ответила на уход Данко из семьи18
В Анапе запретили купаться8
Пока вы спали: где нападет Россия?8
Страховщики позарились на пенсии россиян115
Видео
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Другое
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:31
В Анапе запретили купаться
Общество
00:45
Москвичам пообещали ливни, грозы и жару
Погода Новости Москвы
01:42
Названа сумма затрат на «суперуказ» Путина
Экономика
00:48
Грузинский пастух убил американских туристов
Происшествия
00:46
ЕС опубликовал решение о санкциях против РФ
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение