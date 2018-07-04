МЧС готово помочь в спасении школьников в Таиланде

МЧС РФ готово оказать помощь в спасении школьников, заблокированных в затопленной пещере в Таиланде, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства.
Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Теперь спасателям предстоит вывести их на поверхность.
"МЧС РФ готово оказать необходимую помощь тайским коллегам в операции по спасению детей, запертых в пещере. В случае официального обращения властей Королевства Таиланд российские спасатели будут направлены для участия в спасательной операции", — сказали в пресс-службе.