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Матвиенко собралась в Северную Корею
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Валентина Матвиенко отправится осенью в КНДР 

News.ru 4 июля 2018
Фото: ТАСС
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко осенью может посетить осенью Северную Корею. Она рассказала журналистам, что имеет приглашение в эту страну. Программа визита и время еще прорабатываются.
«Что касается моей поездки, я такое приглашение имею и планирую поехать с визитом в Северную Корею. Программа и время визита прорабатываются», — ответила Матвиенко журналистам во время официального визита в Китай.
Ранее глава Совфеда обсудила с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы урегулирования ситуации на Корейском полуострове.
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