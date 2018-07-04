Матвиенко собралась в Северную Корею

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко осенью может посетить осенью Северную Корею. Она рассказала журналистам, что имеет приглашение в эту страну. Программа визита и время еще прорабатываются.
«Что касается моей поездки, я такое приглашение имею и планирую поехать с визитом в Северную Корею. Программа и время визита прорабатываются», — ответила Матвиенко журналистам во время официального визита в Китай.
Ранее глава Совфеда обсудила с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы урегулирования ситуации на Корейском полуострове.